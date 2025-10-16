Кинолог прокомментировал новость о штрафе за неубранную мочу питомца

Речь идёт лишь о запрете на выгул животных на придомовых территориях и клумбах.

В случае нарушения нормы гражданину грозит административное наказание в виде штрафа. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

«Комитет ветеринарии придумывает, ничего подобного [утверждение, что владельцы собак должны гулять с бутылкой воды и сразу смывать мочу — прим. ГМ] в законодательстве нет. Но клумбы, расположенные рядом с домом и первым этажом, — такое понятие присутствует. И запрещение проводить там мочеиспускание и дефекацию в эти клумбы. В законе есть мешочечки, совочки и другие средства по уборке, но здесь можно додумать и бутылки, и не бутылки, и пульверизаторы, и даже освежитель воздуха. Не знаю даже, чем владелец должен вооружиться».

Ранее в России впервые оштрафовали за неубранную мочу питомца с клумбы. Хозяйка животного получила административное наказание и должна выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Mash.