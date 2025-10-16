Как сохранить всхожесть семян до весны

От того, как будет организовано зимнее хранение семян, зависит их всхожесть и сила. Издание Pravda.Ru рассказало, как лучше подготовить семена к весне и не допустить их гниения.

© Вести Подмосковья

Главным врагом семян во время хранения является влага. При повышенной влажности они могут преждевременно прорасти, заплесневеть или сгнить. Бобовые, в свою очередь, не любят слишком сухой воздух - от этого они пересыхают. Также на состояние семян негативно влияют температурные перепады. Семена то засыпают, то вновь оживают, в связи с чем снижается энергия прорастания. Избыток кислорода, в свою очередь, ускоряет окисление и старение семян.

Важно положить семена в место, которое соответствует следующим требованиям: сухо, прохладно, темно, стабильно. Например, подойдет холодильник с температурой +4..+6 градусов и стабильным микроклиматом без резких колебаний. Пакетики с сухими семенами стоит положить в герметичную банку или контейнер, а при извлечении дать емкости нагреться до комнатной температуры. Также есть вариант хранить семена в неотапливаемой кладовке без доступа грызунов и влаги, в нижних ящиках шкафа.