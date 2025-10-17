Кинолог объяснил, как сделать квартиру безопасной для собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в доме для собаки существуют неочевидные угрозы, поэтому хозяину следует позаботиться о безопасности питомца.

© Freepik

Щенки грызут всё подряд, поэтому нужно убрать опасные предметы и защитить углы, посоветовал он в разговоре с «Радио 1».

Часто у щенков случается закупорка кишечника из-за того, что они грызут ковры с бахромой, отмечает Голубев. Также, по его словам, внимание животных может привлечь праздничный декор вроде мишуры.

Опасность, кроме прочего, представляют окна с москитными сетками, так как собака может упасть, опершись на них.

Также необходимо зафиксировать все неустойчивые предметы, закрепить шкафы и стеллажи, чтобы избежать падений и травм. Кроме того, нужно установить магнитные замки на дверцы кухни и ванной, чтобы собака не добралась до опасных предметов, добавил кинолог.

