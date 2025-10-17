Почему моль ест одежду и как от нее избавиться

Моль — это мелкое насекомое, которое незаметно проникает в наши дома и наносит существенный вред одежде и текстильным изделиям. Иногда кажется, что борьба с молью бесконечная, но есть эффективные методы, которые позволяют победить нежелательную «гостью» и навсегда забыть об испорченных вещах. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Марины Рубенковой, почему моль ест одежду и как избавиться от этих прожорливых насекомых.

© Вечерняя Москва

По ее словам, платяная моль появляется в доме с мебелью, шерстяными вещами и коврами. В этом заключается опасность покупки одежды, которая была в использовании у других людей. Также крылатые вредители могут попасть в квартиру через вентиляцию от соседей или через открытые окна и двери, если на них нет москитных сеток.

Личинки платяной моли портят одежду из натуральных тканей, таких как мех, кожа, шерсть, лен и хлопок. Прожорливые личинки ищут в ткани белок, который им необходим для питания и роста. А взрослые особи этих насекомых уже не портят одежду, — говорит она.

Эксперт по домоводству отметила, что самый эффективный способ избавиться от моли — провести генеральную уборку в доме.

Обычно моль выбирает темные шкафы и кладовки, чтобы спокойно там питаться нашей одеждой и развиваться. Личинки могут жить и на мебели, поэтому в первую очередь рекомендуется провести влажную уборку и пропылесосить не только полы, но и мебель, — сказала Рубенкова.

Помимо этого, как рассказала специалист, моль погибает при высоких и низких температурах.

Можно постирать одежду при 60–90 градусах, если ткань способна выдержать такую температуру и не испортиться, или отдать вещи в химчистку. Например, шубы и изделия из кожи нельзя стирать самостоятельно — их необходимо отдать профессионалам, чтобы не испортить изделия. Для некоторых видов тканей можно использовать утюг или отпариватель. Кроме того, одежду, на которой поселились личинки моли, можно заморозить в морозилке или вывесить на балкон на ночь в зимнее время года, — советует собеседница «ВМ».

Эксперт добавила, что натуральные репелленты эффективны в борьбе с молью. Для этого подойдут лаванда, кедр, тимьян и лавровый лист.

Можно поставить открытый бутылек с эфирным маслом лаванды в шкаф и на полки. Этот запах поможет избавиться от моли, — считает она.

Кроме того, Рубенкова рекомендует:

хранить одежду из натуральных тканей в герметичных чехлах, чтобы моль не могла ее повредить;

регулярно проветривать шкаф;

предотвращать образование влаги в гардеробных и местах хранения одежды.

