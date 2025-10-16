Розы без потерь: как вырастить пышный сад из нескольких побегов

Размножение роз черенкованием может дать почти стопроцентный результат, если соблюсти определенные правила. О них рассказывает автор канала «Огородные шпаргалки».

Долгое время садоводы пользовались стандартной техникой с тремя почками и косым срезом. Однако практика показала, что такой способ не всегда эффективен — приживается не более двух черенков из десяти. Новый подход позволяет повысить процент приживаемости до 95%. Черенок после обработки должен превратиться в полурогатку. Для этого берутся зеленые упругие побеги, его рассекают чистым и острым инструментом. Лучше всего проводить обработку в конце июня, чтобы температура днем была 23-25 градусов, ночью не меньше 18, а влажность примерно 85-90%.

В течение первых трех недель следят за влажностью и температурой. Для большинства сортов стимуляторы не используются, а проверка укоренения проводится примерно на 30-й день. Через 45–50 дней черенки готовы к пересадке.

Для этого используется почвенная смесь из огородной земли, перегноя и крупного песка. Молодые кусты подкармливаются удобрениями с низким содержанием азота и постепенно подготавливаются к зимовке.

