Что за сорт огурец-лимон и стоит ли его сажать

Уже довольно много статей написано об этом огурчике, не будем отставать и мы на Семидачье!

Скажу сразу — насмотревшись, начитавшись, покупать не хотела, слишком много нехорошего про него написано. Но любопытство мое взяло верх, и я купила семена огурца-лимона.

Из опасений посадила только 1 семечко, чтобы место драгоценное не занимать. Не буду утомлять рассказами о рассаде, от обычного огурца она не отличалась совсем. Но когда выросла, оказалось, что растение действительно мощное и плетистое. По крайней мере, не чета огурцовым недоплетям этого года и даже сильнее огурцов китайского сортотипа, которые сами по себе неслабые.

Фото уже позднее, конец августа. Но для сравнения подходит отлично: там справа пытается расти «мощный китаец», но 'Лимонный' делает его на лету :)

К тому же 'Лимонный' отлично сопротивляется болезням и стрессам. Мучнистая роса его лишь тронула, а вот остальных изрядно погрызла, несмотря на обработки «Фитоспорином» и кальцированной содой. Это тоже видно на фото.

И вот тут-то я и прозрела — надо было больше сажать!!! Пока обычные огурцы болеют и дохнут в этот сырой дождливый год, 'Лимонный' прет и плодоносит, отменно плодоносит! Он словно создан для нашего холодного климата и не видит никаких проблем. 'Лимонный' — один из моих огурцовых спасителей этого года! По праву заслужил уважение и постоянное место в моей тепличке!

Ну а теперь самое интересное — вкус!

Чего только не написано — и кислый, и жесткий — все фигня! Он вкусен и прекрасен! А также кругл, сочен и колюч =) Не надо ждать, пока он пожелтеет, это же не лимон! Собирайте его как обычный огурец, молочно-зелененьким! И он будет сочный, хрустящий, чуть сладковатый и с тоненькой шкуркой. Если вдруг перерос (что вообще-то нереально, он останавливается в росте в размере около 50 г) и начал желтеть, то да, шкурка чуть грубеет, но у нас есть овощечистка! Обычные переросшие огурцы ведь тоже чистят перед едой, и что такого?

А знаете, в чем плюс 'Лимонного'? Семечки! Они не перерастают, не деревенеют, они такие же маленькие и нежные, как в молоденьком огурчике, даже если шкурка уже загрубела =) И еще забудьте о горечи, этот вид огурца не может горчить, не умеет =) Разве что чуть сладковатый, но нам нравится.

В заключение скажу, что этот вид (не сорт и не гибрид, именно отдельный, совсем другой вид) огурца меня очень порадовал и буквально спас в безогуречное лето! Моя палочка-выручалочка в неурожайные годы. Страховка на случай холодного лета. Я не говорю, что откажусь от классических зелененьких. Но 'Лимонный' тоже теперь имеет место в моей жизни, в моих салатах и заготовках.

Выглядит не очень презентабельно (я кипящим рассолом заливаю), но в салаты и на рассольник-солянку это неважно. А вкус отличный, огуречный =)

Не исключаю, что в жаркое лето он может повести себя по-другому. Но верится с трудом. Как и в жаркое лето на севере, также не особо верится =))))) Зато в наше спокойное лето 'Лимонный' стал просто находкой для меня!