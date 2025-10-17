Названы три самых популярных интерьерных стиля в Москве

В Москве, где история встречается с инновациями, жители выбирают такие стили, которые помогают создавать уютное пространство в условиях городской среды и при этом подчеркивают статус и вкус. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Минимализм: максимум простоты и порядка

Минимализм заслуженно занимает лидирующие позиции среди москвичей. Этот стиль ценится за чистые линии, лаконичность и отсутствие лишних деталей. В условиях городской квартиры минимализм помогает визуально расширить пространство и создать ощущение легкости. Основные цвета — белый, серый, бежевый — сочетаются с натуральными материалами: деревом, камнем, металлом.

Современная классика: инновации и традиции

Классический стиль по праву остается популярным всегда, адаптируясь со временем к инновациям и трендам. Этот стиль отличается изяществом, гармонией и высоким качеством материалов. Особое внимание здесь уделяется деталям — фрезеровке фасадов, текстилю, декору, освещению. Современная классика позволяет создавать атмосферу стабильности и уюта, что для многих становится островком спокойствия среди городской суеты.

Эклектика: свобода выбора и возможность выражения себя

Наконец, все более популярным становится современный эклектический стиль, который сочетает в себе элементы разных направлений. Москвичи стремятся к персонализированным интерьерам, объединяя классику с современными деталями, минимализм с винтажем. Такой подход — настоящая творческая площадка, где можно реализовать любые идеи, создавая интерьер, который отражает личность и интересы хозяев.

Выбирая интерьерный стиль, важно помнить, что он должен прежде всего быть комфортен для вас и отражать ваш характер, ритм жизни, увлечения и так далее.

