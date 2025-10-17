Как уберечь питомца от отравления грибами

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам собак об опасности грибов для животных, особенно в осенний период. По его словам, даже если они съедобны для человека, то для питомца могу представлять серьезную угрозу.

© Вечерняя Москва

«Даже если гриб съедобен, это очень тяжелая пища для питомцев. Собак, которые задействованы в поиске трюфелей, например, прежде всего обучают не подбирать найденные ценные деликатесы. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность. Даже если вы успеете доехать до ветеринарной клиники и спасете собаку, есть риск, что она навсегда останется инвалидом, — предупредил эксперт».

Кинолог посоветовал гулять с животными подальше от мест произрастания грибов, предпочтительнее выгуливать питомцев на специально оборудованных площадках с чистым покрытием. Владельцам частных домов рекомендовано регулярно проверять территорию и убирать грибы, если они появляются.

Самой эффективной профилактикой является правильная дрессировка щенка с ранних лет. Животные должны научиться игнорировать подозрительную пищу, лежащую на земле. Для этого хозяину следует командовать голосом и применять легкие воздействия поводком.

Положительное подкрепление после правильного поведения поможет быстрее сформировать нужные рефлексы.

Голубев призвал владельцев животных незамедлительно обращаться к ветеринару, если существует подозрение, что питомец съел гриб. Своевременная помощь способна спасти жизнь любимца и предотвратить тяжелые последствия, сообщает РИАМО.

Кроме того, Голубев подчеркнул важность немедленных действий при исчезновении домашнего любимца. Первые часы после пропажи собаки играют решающую роль в ее поиске, ведь именно тогда вероятность успешного возвращения максимальна.