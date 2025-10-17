Кинолог объяснил, как уберечь питомца от отравления грибами
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам собак об опасности грибов для животных, особенно в осенний период. По его словам, даже если они съедобны для человека, то для питомца могу представлять серьезную угрозу.
«Даже если гриб съедобен, это очень тяжелая пища для питомцев. Собак, которые задействованы в поиске трюфелей, например, прежде всего обучают не подбирать найденные ценные деликатесы. Что говорить о ядовитых грибах — это смертельная опасность. Даже если вы успеете доехать до ветеринарной клиники и спасете собаку, есть риск, что она навсегда останется инвалидом, — предупредил эксперт».
Кинолог посоветовал гулять с животными подальше от мест произрастания грибов, предпочтительнее выгуливать питомцев на специально оборудованных площадках с чистым покрытием. Владельцам частных домов рекомендовано регулярно проверять территорию и убирать грибы, если они появляются.
Самой эффективной профилактикой является правильная дрессировка щенка с ранних лет. Животные должны научиться игнорировать подозрительную пищу, лежащую на земле. Для этого хозяину следует командовать голосом и применять легкие воздействия поводком.
Положительное подкрепление после правильного поведения поможет быстрее сформировать нужные рефлексы.
Голубев призвал владельцев животных незамедлительно обращаться к ветеринару, если существует подозрение, что питомец съел гриб. Своевременная помощь способна спасти жизнь любимца и предотвратить тяжелые последствия, сообщает РИАМО.
Кроме того, Голубев подчеркнул важность немедленных действий при исчезновении домашнего любимца. Первые часы после пропажи собаки играют решающую роль в ее поиске, ведь именно тогда вероятность успешного возвращения максимальна.