Какие растения будут цвести на балконе даже зимой?

Для некоторых растений похолодание является естественной частью цикла, поэтому они спокойно зимуют на балконе и даже цветут. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Например, цикламены хорошо адаптируются к нулевым температурным значениям и небольшим заморозкам. Их следует высаживать в октябре или начале ноября, чтобы цветок укоренился и к середине зимы покрылся бутонами. Поливать нужно только в том случае, когда земля уже подсохла. Растение живет в защищенном светлом месте - на застекленном балконе или под навесом.

Королевой зимнего балкона считается азалия, она предпочитает рассеянный свет и легкую полутень. При посадке важно позаботиться о дренаже, чтобы не застаивалась вода. Требуется регулярный аккуратный полив мягкой водой без извести. Азалии подойдет балкон с температурой +10..+15 градусов. Ее можно подкармливать специальными комплексными удобрениями для продления цветения.

Еще одно популярное растение - камелия, способная переносить температуру до -5 градусов в утепленном горшке или с замульчированными корнями. Она цветет с декабря по март в кислой и хорошо дренированной почве, поливать тоже следует мягкой водой и не допускать пересыхания.