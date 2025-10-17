Эксперт ответил, можно ли заводить в квартире две собаки

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал, что заводить двух собак в одной квартире может быть опасно.

«Заводить второе животное, потому что первому якобы скучно — это ошибка. По той простой причине, что с первого дня между ними будет конкуренция: связанная с едой, связанная с общением с хозяином и так далее», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, некоторые собаки могут не привыкнуть друг к другу, и тогда у них начнутся драки и другие неприятные вещи.

Как отметил Карапетьянц, собаки и кошки уживаются друг с другом, наоборот, без особых проблем, прежде всего потому, что у кошек есть возможность забраться повыше.

