Как просто привести гардероб в порядок

Дорогие брендовые вещи могут не произвести должного эффекта, поскольку безупречный образ строится на чистоте и ухоженности. Пятно на манжете или грязная обувь могут испортить даже самый продуманный образ. Понимаем, что содержать гардероб в идеальном порядке трудно, но если вы уделите этому немного времени, но каждый день, вы избежите завала и хаоса в нем, а также сэкономите свое время.

© ГлагоL

Начните с ревизии: полностью разберите ваш шкаф и оцените состояние каждой вещи. Сортируйте их не только по цвету, но и по типу ткани, а также требованиям к уходу. Избавляйтесь от тех, которые давно не носите. Кроме того, сразу удаляйте свежие пятна, а не откладывайте до следующей стирки. Их легче убрать даже подручными средствами в отличие от застарелых, отмечает канал «Модный завет».

Помимо этого, создайте собственный «арсенал чистоты». Выделите отдельное место для средства для стирки, кондиционера и средства для очистки обуви. Выделите 15 минут вечером на уход за вещами под любимую музыку или подкаст. Это даст вам утром чувство уверенности, когда каждая деталь вашего образа будет безупречна.

Ранее «ГлагоL» писал о рекомендациях стилистов, которые помогут упорядочить ваш гардероб и спасут от спонтанных покупок. Они советовали перед шоппингом заглянуть в свой шкаф и понять, как и с чем вы будете сочетать обновки.