Какое имя поможет в дрессировке собак

Правильно подобранная кличка может стать важным инструментом в дрессировке собаки. По словам кинологов, животные запоминают гораздо быстрее запоминают короткие и звучные имена, в которых ударение падает на первый слог. Но нужно избегать сложных имен, которые вам самим даже трудно произносить.

Лучшим вариантом считается имя из двух-трех слогов с звонкими согласными. Длинные или сложные клички обычно сокращают, поэтому выбирайте сразу удобный вариант. Эксперты советуют не давать собакам человеческие имена, такие как Макс или Вика, чтобы не вызывать лишних вопросов, поясняет канал Dog Breeds.

При выборе имени можно вдохновиться мифологией, географией, кулинарией или художественными произведениями. Если имя сразу на ум не приходит, присмотритесь к характеру щенка. Кличка должна стать эффективным сигналом для управления поведением собаки.