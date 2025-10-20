Стоит ли уже сейчас покупать елочные игрушки

Первые новогодние игрушки уже появились в магазинах. «Вечерняя Москва» отправилась за покупками.

Торговля елочными украшениями только начинается. На полках крупных магазинов и гипермаркетов убрали дачные товары, их место уже занимают искусственные ели, гирлянда, мишура, найти можно и первые керамические фигурки и пластиковые шары.

«Пока большого спроса со стороны покупателей не ожидается, — поделилась своим мнением в беседе с корреспондентом "ВМ" маркетолог, СММ-менеджер одной из московских компаний Анастасия Андреева. — На улице пасмурно, снега еще нет, и настроение у горожан назвать праздничным сложно. О новогодних праздниках могут задумываться только различные организации, которым нужно провести закупки и оформить подарки для коллег и партнеров либо украсить елку в фойе, на улице или каком-то из своих объектов».

Активные продажи могут быть в ноябре — начале декабря, когда появятся новые коллекции.

«Сейчас идет распродажа предыдущих коллекций: скидки можно увидеть на гирлянды, уличные шары и декоративные фигурки», — заключает Андреева.

Тонкая работа

Фарфоровые игрушки в последние годы опять в моде. При этом авторы, изготавливающие их, стремятся возродить советские традиции, а также отдают предпочтение персонажам из любимых мультфильмов. Цена: 2500–4900 рублей в зависимости от размеров игрушки.

Атлас лоснится

А вот одним из самых бюджетных вариантов украшения новогодней красавицы станут атласные ленты. Украсить ими дерево стоит 1000–1500 рублей.

Мчится лошадка

Символ 2026 года — Огненная Лошадь. Уже сейчас можно приобрести восковые фигурки (от 300 рублей за штуку), керамические и другие виды игрушки.

Старое доброе ретро

В моде который год и советские новогодние игрушки. Сосульки, избушки, рыбки, конфетки, орешки, шишки, зайки, клоуны, патефоны — список классики можно продолжать бесконечно. Цена таких товаров зависит от «аппетитов» продавцов винтажа. Можно найти и за 100 рублей, а есть образцы, цена которых может достигать сотен тысяч рублей.

Прямая речь

Парвиз Азизов, аллерголог-иммунолог, врач частной практики:

«Перед тем как начнете украшать елку, переберите и протрите игрушки. Если покупаете новые, обращайте внимание на состав. Лучше отдать предпочтение украшениям, изготовленным из натуральных материалов. Например, из дерева. А вот пластиковые игрушки не должны резко пахнуть».

Только факты

Первые елочные шары появились в 1848 году в городке Лауш (Тюрингия, Германия). Для изготовления первых шаров использовалось тяжелое стекло, внутреннюю поверхность которого мастера покрывали свинцом, чтобы игрушки становились блестящими.

В дореволюционные времена в России елочные украшения стоили больших денег и были по карману только очень обеспеченным господам. Купить шарики на елку можно было лишь в столичных галереях и салонах, а привозили такие украшения из Германии.

В 1937 году к Новому году появились в продаже елочные шарики, украшенные портретами Ленина, Сталина и других членов Политбюро. Впоследствии таких елочных игрушек больше не выпускали.

В 50-е годы ХХ века в СССР можно было приобрести елочные украшения по мотивам любимых детских сказок и мультфильмов. На елке можно было увидеть Доктора Айболита, Кота в сапогах, Буратино, Колобка.

После выхода в свет «Карнавальной ночи» (1956 год) стала популярна елочная игрушка — часики, показывающие без пяти минут двенадцать.

А если вы уже задумываетесь, чем бы занять детей на праздниках — «Вечерняя Москва» собрала десять идей поделок своими руками для всей семьи.