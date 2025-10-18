Как выбрать качественную леску для триммера

От выбора лески для триммера зависит многое, например, аккуратность покоса, нагрузка на двигатель и ваша усталость. Многие берут самую дешевую или толстую леску, но это большой риск для недешевой техники.

© ГлагоL

Слишком толстый шнур заставляет мотор работать на износ, а слишком тонкий будет рваться о жесткую траву. Некоторые дешевые лески даже плавятся от перегрева во время работы. Первое, на что нужно обратить вниманием — это диаметр, рекомендованный в инструкции к вашей мотокосе.

Для маломощных моделей до 500 Вт подойдет леска до 1,6 мм, для аппаратов мощности (500-1500 Вт) — 2-2,4 мм, а для бензиновых триммеров используют шнур от 2,7 до 3 мм и более. Профессиональные лески иногда армируются стальным сердечником для борьбы с густым бурьяном.

Немаловажную роль играет и форма. Например, круглая леска часто не режет, а бьет траву тем самым, создавая лишнюю вибрацию и нагрузку на руки. А вот фигурная наоборот, работает как острый нож, чисто срезая стебли и экономя ваши силы и время, отмечает канал «GEON.RU | Магазин инструментов».

Чтобы леска служила дольше, есть несколько простых хитростей. Перед использованием замочите ее в воде на сутки: этот лайфхак вернет гибкость и снизит ломкость. Наматывайте шнур на катушку по стрелке, это поможет избежать запутывания. Кроме того, не задевайте леской камни и бордюры, а также устраивайте короткие перерывы во время покоса, чтобы триммер не перегревался.

