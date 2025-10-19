Как обновить интерьер без лишних затрат

19 октября в мире отмечают Международный день ремонта. Руководитель частной компании по дизайну интерьеров, дизайнер с 11-летним опытом Елена Диль рассказала «Вечерней Москве», какие тенденции сегодня появились в оформлении квартир.

В 2025 году интерьер — отражение образа жизни хозяев. Сейчас интерес у людей вызывает технологичность. Если еще несколько лет назад система «умный дом» казалась уделом элитного жилья, то сегодня она все чаще появляется даже в обычных квартирах. Российские производители активно адаптируют такие решения под наши реалии. В моду вошли системы централизованного управления — светом, климатом, отоплением, безопасностью. Помимо этого люди предпочитают гибкие планировки и мебель-трансформер. В тренде — перегородки, которые можно передвигать, складные столы, кровати, прячущиеся в стену, модульная мебель, которую легко перестроить под новые задачи. Акцент делается на функциональности. Востребованы комнаты-трансформеры, где можно работать, отдыхать и принимать гостей, — все зависит от того, как вы переставите мебель. Также появился экотренд — россияне покупают мебель из переработанных материалов. В моде переделка старой мебели и декора. Старый комод можно обновить с помощью фурнитуры и краски — и он станет стильным акцентом интерьера. Кроме того, растет спрос на энергоэффективные решения: утепление, герметичные окна, «умные» термостаты, которые подстраиваются под привычки жильцов.

Каждый метр на счету

Рынок новостроек все чаще предлагает студии и небольшие квартиры, поэтому для экономии пространства все более востребованы такие решения, как шкафы-купе с внутренними системами хранения, выдвижные ящики в подиумах и кроватях, встроенная в фасад кухонь техника и складные рабочие зоны для удаленки.

Минимум углов

В 2025 году популярен круглый ретрофутуризм. Тренд можно назвать очень старым, мода на круглую мебель появилась еще в 1968 году, после выхода картины Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». А сейчас вспомнили про этот тренд и стали использовать круглые бокалы, лампы, столы...

Красим стены

Быстрый способ обновить интерьер — перекрасить стены. Для этого не нужно много инвентаря: достаточно запастись валиками, кистями, краской. Трендовые цвета стен сегодня — изумрудный, сапфировый и рубиновый.

Восток стучится в дверь

Все чаще дизайнеры отмечают, что в тренд входит восточный тип интерьера. В таком стиле дизайна можно встретить сочетание изысканности и самобытности. Например, различные восточные вазы, ковры, картины и небольшие лампы с витражными абажурами.

Больше текстур, хороших и разных

Сегодня дизайнеры любят внедрять в мебель или даже на стены необычные текстурные решения. Не обходят вниманием и такой материал, как стекло. Вернулась любовь к стеклоблокам. Из них готовы возводить целые стены!

Фотообои возвращаются

То, что еще вчера казалось ужасно устаревшим, сегодня снова вошло в моду. Интерьеры повсеместно украшают ботаническими принтами с монстерами и папоротниками, а также анималистическими узорами «под леопарда» и «зебру». Эти мотивы используют в оформлении стен, текстиля и декоративных элементов.

Украшение от бабушки

В 2025 году снова в моде ковры. Притом дизайнеры советуют даже вешать их на стену, как это было популярно в советское время. Но главное — грамотно вписать их в современный интерьер. Сегодня самые актуальные варианты — это ковры с графическим узором, а также модели природного или яркого цветов: розовый, желтый, зеленый и синий. В тон можно подобрать подушки, плед на диван, пуфики, постеры и шторы.

Стать бабочкой

В стремлении создать дома личный уголок для уединения рождается тренд на мебель-кокон. Это уютные кресла с высокими спинками, диваны с огромными подушками и кровати с мягкими, объемными изголовьями. Они создают ощущение безопасного уголка.