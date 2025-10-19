Кинолог объяснил, как собаки реагируют на эмоции хозяев

Домашние собаки ценят предсказуемость и регулярность в действиях своих хозяев. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

Голубев подчеркнул, что чрезмерное выражение эмоций при расставании и встрече с питомцем может привести к негативным последствиям в воспитании. Он посоветовал заканчивать все дела и переодеваться не непосредственно перед уходом, а заблаговременно, чтобы собака понимала, что одиночество не страшно и хозяин скоро вернется.

Голубев также отметил, что чрезмерно крепкая привязанность, подобная знаменитой истории Хатико, не является нормальной моделью поведения. Он также рекомендовал отсоединять щенка от матери в возрасте около трех месяцев, чтобы избежать повышенной тревоги и страха у животного.

Эксперт посоветовал установить четкий график прогулок и кормлений, что сделает жизнь питомца более организованной и комфортной. Кроме того, он подчеркнул важность предоставления животному собственного пространства для отдыха и личного времени.

Голубев также рекомендовал поощрять контакты щенка с окружающим миром и людьми, что способствует успешной социализации и предотвращает робость и агрессию. Важнейшим условием для гармоничного развития собаки он назвал сочетание любви хозяина с адекватной заботой.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что собаки любят смотреть телепередачи о спорте и животных. По его словам, зрительное восприятие собак ограничено особенностями их зрения: они распознают меньше цветов, чем люди, и предпочитают диапазон оттенков синего и желтого. Старые телевизоры с низкой частотой кадров выглядят для собак как мерцающие экраны, в то время как современные устройства передают картинку более качественно.