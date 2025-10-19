Агроном рассказал о защите роз зимой

Людмила Шубина, эксперт в области сельского хозяйства, в интервью изданию АиФ-Новосибирск пояснила, требуется ли розам защита от морозов зимой.

По словам специалиста, чайно-гибридные сорта роз не нуждаются в укрытии на зиму. Достаточно будет их окучить, аналогично картофелю, при этом не рекомендуется проводить обрезку. Это обусловлено тем, что обрезка чайно-гибридной розы Флорибунда проводится весной, причём довольно коротко.

«Весной розу разокучиваем и обрезаем, оставляя 2-3 почки. В результате формируется крепкий и красивый куст. Поэтому обычные розы не укрывали, так как цветение происходит на молодых побегах текущего года», – уточнила эксперт.

Плетистые розы требуют укрытия до наступления стабильных заморозков, при температуре до −10 градусов. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно или полиэтиленовую плёнку. Если куст достаточно развит, то для защиты подойдут несколько тяжёлых досок или поддон из-под кирпича. Под таким укрытием розы хорошо переносят зиму и успешно выходят из состояния покоя. Весной можно провести обрезку, аналогичную малине, оставив 20-30 сантиметров.