Как маркетологи зарабатывают на любви к питомцам

Компания из Новой Зеландии представила продукт — вино для кошек и собак. «Вечерняя Москва» узнала, почему такие «человеческие» товары пользуются спросом среди хозяев и могут ли они навредить любимцу.

© Вечерняя Москва

Так называемое вино для кошек и собак — это напиток из концентрата кошачьей мяты, воды и консервантов. Оно должно помогать животным справляться со стрессом. Напиток будет полезен при визите к ветеринару, во время грозы или фейерверков.

Секрет кошачьей мяты заключается в том, что в ней содержится химическое вещество непеталактон, которое оказывает воздействие на рецепторы животного, имитируя кошачьи феромоны. При употреблении внутрь кошачья мята работает как успокоительное.

Он у нас еще не ходит

Еще одним необычным и довольно популярным товаром для животных в последнее время стали... коляски. Выглядят они так же, как и детские, только вот из них будут торчать не маленькие ручки, а усы. Хозяева считают, что это незаменимое средство, когда животное уже пожилое или, наоборот, слишком молодое и не может выдерживать долгие прогулки.

Шарик пахнет как Шанель!

Некоторые зоомагазины предоставляют целый ассортимент парфюмерии для хвостатых любимцев. На выбор: спрей, лосьон для шерсти и туалетная вода с запахом миндаля и специй, спелого граната, сахарного печенья и многое другое. Производители заявляют, что такой продукт совершенно безвреден для животных и может даже улучшить состояние шерсти. Останется только одеть любимца в один из его лучших нарядов, и можно идти на подиум.

Никаких «копаний»

Некоторые «родители» пушистых домочадцев решили, что для максимального комфорта «детей» не хватает только смарт-туалета. К счастью, предприниматели решили этот вопрос и выпустили машину, которая помогает убирать грязь и неприятный запах. И хотя это приспособление призвано скорее упрощать жизнь хозяину, некоторые люди не понимают, зачем тратить на это деньги.

Беги, Бобик, беги

Не секрет, что для хвостатых необходимы регулярные физические нагрузки. Эту проблему может решить беговая дорожка для собак. Интересно, что выбор этого аппарата будет зависеть от породы собаки и ее размеров. Сюда же можно добавить фитнес-трекеры для собак, которые отслеживают пульс и частоту дыхания животного. Их можно прикрепить к ошейнику.

До чего техника дошла

Автоматический робот-компаньон поможет совместить развлечение питомца, наблюдение за ним и подачу еды. На устройстве установлены камера и диспенсер для корма. Компаньона также можно использовать, чтобы питомцу не было скучно, пока хозяин на работе. А управлять им можно прямо с телефона.

Заменяют детей животными

Спрос на все эти вещи наталкивает на мысль, что некоторые люди вымещают необходимость заботиться о ком-то на своих питомцах, вместо того чтобы заводить детей. Хотя психолог не видит в этом ярко выраженную негативную тенденцию.

Для животных самое главное, чтобы их любили, кормили. Забота о животном никак не связана с нежеланием заводить детей. Одно другое не отменяет, — считает психолог, замдекана психологического факультета Евразийского международного университета Евгений Идзиковский. — Некоторые, конечно, переусердствуют с таким отношением к своим домашним животным, но это единичные случаи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Айгишев, зоолог, специалист по содержанию экзотических животных:

В целом ничего плохого в специальном вине для животных нет, но давать пушистым его нужно в небольшом объеме. Высока вероятность, что этот напиток может вообще не заинтересовать вашего друга. В обществе в целом развивается культура «пет-френдли», и люди просто начали больше заводить животных и больше за ними ухаживать, чтобы не чувствовать себя одиноко. Большой толчок к этому дал ковидный период, когда мы все сидели дома.

ОНИ ЖИВУТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МНОГИЕ ЛЮДИ...

Все для пушистой любимки. Известный дизайнер и модельер Карл Лагерфельд завещал своей любимой кошке Шупетт значительное состояние: около 200 миллионов долларов. Все, чтобы до конца ее жизни обеспечить ей лучший уход. С этим животным Лагерфельда связывало многое: оно вдохновило кутюрье на новую книгу и снималось во многих рекламных кампаниях. В честь нее даже была выпущена коллекция товаров и аксессуаров Choupette In Love. Сейчас она живет под присмотром няни в роскошном особняке. Ей предоставляются персональная охрана, личные помощники, качественное питание и уход.

Собаки переняли власть. В 1992 году овчарка Гюнтер III получил в наследство 224 миллиона фунтов стерлингов после смерти своей хозяйки — немецкой графини Шарлотты Либерштайн. Интересно, что после его смерти наследство перешло не комуто из людей, а сыну — Гюнтеру IV. По имеющейся информации, пес сейчас живет на вилле и ни в чем себе не отказывает.

Спасла и подарила новую жизнь. В 2000 году миллионерша Патриция О’Нил завещала шимпанзе Калу большую часть имущества. Остальное она решила передать собакам и кошкам. При этом мужу, который никогда не любил животных Патриции, ничего не должно было остаться. Калу женщина привезла из Конго: кто-то привязал бедное животное к дереву, а О’Нил решила забрать его с собой. В 2010 году миллионерша разорилась из-за мошенников, поэтому обезьянке осталось всего... около 100 тысяч фунтов.

Собачий сад. Американская телеведущая Опра Уинфри любит своих золотистых ретриверов Люка и Лейлу, кокер-спаниеля Сэди и спрингер-спаниелей Санни и Лорен. Опра не просто активно показывает своих любимцев в социальных сетях, но и создала для них отдельный фонд в 30 миллионов долларов.

В последнее время набирает популярность лакомство для питомцев — пиво для собак. Эти напитки начали появляться на полках зоомагазинов и в специальных заведениях, где владельцы собак могут устроить настоящий pet-friendly вечер с бокалом напитка для четвероногого друга. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринара Михаила Шелякова, что это за продукция, безопасна ли она и какие составы используют производители.