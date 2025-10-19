Как правильно обрезать малину в октябре: советы опытных дачников

Многие годами совершают ошибку в уходе за кустами малины, а потом получают скудный и несладкий урожай. Чаще всего они откладывают обрезку на весну. Опытные дачники знают: делать это нужно осенью, а именно в октябре.

© ГлагоL

Обрезая весной, вам трудно будет понять, где живые побеги, а где мертвые. При обрезке не стоит также оставлять слишком много веток. Не удивляйтесь, когда вырастут мелкие ягоды. Кроме того, надо удалять отплодоносившие побеги, которые более двух лет. По словам бывалых дачников, они лишь тянут соки и служат рассадником болезней.

В начале октября вырезайте под корень, без пеньков, все старые м темные побеги. Затем удалите все слабые и тонкие, которые меньше толщины карандаша. Оставьте только около десяти самых сильных побегов этого года и укоротите их на 15-20 см. Все, что срезали, сразу надо сжечь, это источник заразы, уточняет канал «Хозяюшка».

После листопада опрыскайте кусты 3% бордоской жидкостью, затем подкормите фосфорно-калийными удобрениями и замульчируйте толстым слоем перегноя. В следующем сезоне после этих простых шагов вы свой малинник не узнаете, а ягоды будут крупные и сладкие. Только успейте обрезать до устойчивых морозов.