Волки, лисы и пауки: зачем россияне заводят экзотических животных

По данным всероссийской переписи домашних животный, в домах у россиян сегодня проживает несколько десятков миллионов питомцев. По большей части люди держат кошек, собак, аквариумных рыбок, попугаев и хомяков, но есть и те, кто заводит змей, ящериц, пауков и хищных млекопитающих, обычно обитающих в дикой природе. Осенью в России вступил в силу закон, согласно которому россиянам запрещено содержать в домах и квартирах 33 отряда диких животных, среди которых кобры, вараны, крокодилы, пумы, гепарды, жирафы, бегемоты и слоны. Вместе с тем завести необычного питомца в городе вполне реально. Хозяева трех хищников рассказали «Ленте.ру» свои истории.

У енота — своя комната, у питона — спортивный уголок

По данным социологического опроса, проведенного в 2023 году Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67 процентов россиян держат домашних животных. В большинстве своем это собаки и кошки: кошки есть у 52 процентов жителей нашей страны, собаки — у 36 процентов. Мелкие животные, такие как хомяки, черепахи, декоративные крысы, живут в 3 процентах семей, а еще 2 процента заводят рыбок и птиц. И только у 0,5 процента россиян дома проживают экзотические животные — ящерицы, обезьяны, пумы, еноты, колонки и прочие.

Но это в среднем по стране. В городах необычных питомцев намного больше. К примеру, в том же 2023 году девелоперская компания «Страна Девелопмент» провела среди своих клиентов опрос: каких питомцев они заводят в своих новых квартирах? В ходе исследования выяснилось, что лидируют собаки и кошки — они были у 54 процентов опрошенных. Еще по 10 процентов респондентов держали дома рыбок и попугаев, 8 процентов в качестве домашних любимцев выбрали морских свинок и хомяков, а 18 процентов — экзотов: рептилий, насекомых и даже хищников.

32 % россиян когда-либо держали дома экзотическое животное.

Мода заводить в квартире экзотических животных возникла в России в нулевых, отмечают эксперты. Сначала в тренде были домашние обезьянки, затем большие попугаи (ары, жако, какаду), а в 2010-х годах россияне увлеклись содержанием крупных кошек.

По словам риелторов, к этому времени экзоты проживали уже почти в каждой третьей выставленной на продажу квартире. К примеру, специалисты «НДВ-Супермаркет недвижимости» вспоминали, как они однажды продавали двухкомнатную квартиру на северо-востоке Москвы. У лота была масса достоинств: хорошая планировка, близость метро, дружелюбные соседи. Но был и нюанс — в квартире проживала маленькая юркая обезьянка, которая во время просмотров развлекалась тем, что скатывала из бумаги шарики и бросала их в потенциальных покупателей. Так длилось до тех пор, пока на просмотр не пришла молодая пара, которую необычный жилец не испугал, а развеселил. Сделка была закрыта.

В другой столичной квартире, выставленной на продажу, обитала игуана длиной два метра. Обычно ящерица свободно разгуливала по дому, но на время просмотров хозяева запирали ее на балконе. Квартира продалась быстро, однако игуане это стоило здоровья: от переохлаждения она заболела воспалением легких.

Случались и обратные истории, когда владельцы экзотов приобретали жилье с расчетом на домашнего питомца. К примеру, один москвич специально искал квартиру с зимним садом, чтобы поселить в нем двух больших пестрых попугаев породы ара.

Каких экзотических животных держат россияне в домах сегодня?

Согласно различным опросам, граждане России чаще всего заводят змей, ежей, улиток-ахатин, мини-пигов и капибар.

Встречаются и другие необычные питомцы. Так, в Челябинске в семье ветеринарных врачей Елены и Валерия Рыженковых уже десять лет обитает игуана по кличке Шнурок. В детстве Шнурок был маленьким и ручным, но с годами вырос и стал защищать свою территорию, так что сейчас он проживает в огромном террариуме, специально оборудованном в квартире. У петербуржца Андрея Синкевича 15 лет проживает четырехметровый питон, один из самых крупных в России. У змея имеется отдельная комната со спортивным уголком и надувным матрасом для отдыха. А в Кемерово у Елены Троскиной живет енот Тема, ставший звездой соцсетей: миллионы пользователей следят за тем, как зверек таскает из холодильника еду, выкидывает вещи из шкафов и принимает спа-процедуры в ванной комнате.

«Лента.ру» разыскала нескольких владельцев экзотических животных и попросила рассказать, как они уживаются в квартире с необычными любимцами.

«Запрещенных мест в квартире для них нет»

Екатерина и Ирина Пашковы, хозяйки лис Мигеля, Мишеля, Кайона и Кнопочки, город Электросталь:

— Первое наше знакомство с лисами случилось в 2009 году, когда еще детьми мы ездили на цирковое представление братьев Запашных. В фойе цирка было несколько фотозон, в том числе с ручными лисичками, с которыми мы сфотографировались. Спустя лет шесть мы нашли эти фото и начали грезить о своей лисе. В 2023 году мечта осуществилась: у нас появились два первых лиса — серебристо-черный Мигель и жемчужный Мишель. А год назад мы стали владельцами еще двух лисичек — черно-бурого мальчишки Кайона и янтарной лисички Кнопочки.

Наших питомцев мы приобрели легально, в официальном питомнике домашних лис. В отличие от диких собратьев, они относятся к категории сельскохозяйственных лис, поэтому разрешены к содержанию в домашних условиях. К тому же каждая наша лисичка имеет полный комплект документов, который включает в себя договор купли-продажи, родословную (сертификат о происхождении), товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи и чек.

Когда мы взяли первых лис Мишеля и Мигеля, им было 27-28 дней от роду. Сначала они очень скучали по своей семье: звали маму и засыпали у нас на руках, посасывая наши пальцы. При этом они проявляли активный интерес к новому дому, обнюхивали каждый уголок. А еще Мигель появился у нас на две недели раньше, чем Мишель, к тому же он был крупнее. Мы приучали их друг к другу, сперва — с рук, а затем отпуская играть под нашим присмотром.

В естественной среде обитания лисы обычно живут в норах, которые роют в земле, а питаются мелкими грызунами — мышами и полевками. Живут поодиночке, образуя пары только на период размножения и выращивания потомства. Жизнь Мигеля, Мишеля, Кайона и Кнопочки устроена иначе. Наши лисы живут в обычной городской квартире. В комнатах и на балконе мы поставили им клетки, в которых подвешены миски для еды и воды, есть домик-укрытие, имеется лоток. В клетки лисы отправляются отдохнуть, причем знают, где чья клетка, и могут сами лапой открыть дверцу, чтобы в нее зайти. Либо мы там их закрываем, когда уходим из дома — это необходимо, чтобы пока нас нет, наши питомцы не получили травму. Когда мы дома, Мишель, Мигель, Кнопочка и Кайон свободно гуляют по квартире.

Содержание лисы в городской квартире не сильно отличается от содержания собаки или кошки. Мы кормим наших лисиц сухим кормом для собак, время от времени угощаем фруктами, ягодами, овощами, кисломолочными продуктами. Запрещенных мест в квартире у них нет: если им хочется где-то попрыгать — мы разрешаем. Единственное — мы убираем с пола все предметы, которые они могут сгрызть, так как это может быть опасно для их здоровья. Выгуливаем лисиц два-три раза в день, без намордников. Но кроме ошейника на прогулку мы еще надеваем им шлейку, которая сцеплена с ошейником цепочкой, и не спускаем с поводка. Лисица — не собака, если убежит — не вернется.

Кстати, соседи относятся к лисицам в доме положительно. Раньше, видя Мигеля и Мишеля, они принимали их за собак. А когда поняли, что это лисы, стали проявлять к ним интерес. Расспрашивают об их жизни, просят погладить. Некоторые даже подписаны на нашу площадку в интернете, чтобы не упускать возможность полюбоваться на них.

Что трудно с лисой в квартире — это переспать ночь. Лисицы — ночные животные, в темное время суток они любят копать, кричать, особенно в период гона. Бывало, мы не спали по двое-трое суток, успокаивая наших лис ради комфорта соседей.

Чтобы наши лисы лучше спали ночью, мы стараемся их за день выматывать: подолгу гуляем, дрессируем. Мигель и Мишель, например, знают команды «ко мне», «сидеть», повороты на месте влево-право, обход препятствий, а сейчас отрабатывают команду «танцуй».

А еще за лисой в квартире надо постоянно убирать. Лисы, как и кошки, любят разбрасывать наполнитель. Могут и просто опрокинуть лоток. Отдельная тема — сезон линьки. В это время шерсти с лис сыплется много, поэтому с Мигелем, Мишелем, Кайоном и Кнопочкой мы посещаем грумерский салон. Так и питомцам легче, и дома чище.

Зато день, проведенный с лисой, — это заряд положительных эмоций. У нас было много фотосессий, в том числе для отечественных и зарубежных журналов, наши лисы участвовали в нескольких телевизионных программах. Так что с появлением в доме Мигеля, Мишеля, Кайона и Кнопочки наша жизнь стала более активной и насыщенной. Лисы — умные, интересные, смешные, забавные питомцы. Да, шалунишки, но им все шалости простительны.

«Холодильник я всегда подпираю стремянкой»

Алида Насырова, хозяйка волчицы Киры, город Уфа:

— Кира появилась у меня в 2020 году. В моей семье всегда были овчарки, но мне очень хотелось завести не обычную собаку, прошедшую многолетнюю селекцию, а сильное, здоровое, первозданное животное. Чтобы рядом был друг — независимый, но остающийся со мной по своей воле.

Таким другом и стал волк, которого я приобрела в одном из центров спасения диких животных. Правда, Кира волк лишь на 75 процентов. Ее мама — чистокровная волчица, а папа — гибрид канадского волка и собаки породы маламут.

Когда я забрала Киру домой, ей было 28 дней. Она и ходить-то еще толком не умела. Большей частью спала, а когда бодрствовала, была у меня на руках. У нас дома тогда уже жил кот — вислоухий британец, он не был от Киры в восторге, но сейчас они подружились.

Кроме того, волки — очень осторожные животные, они подвержены неофобии — страху всего нового. Когда Кира была волчонком, я брала ее на работу в кондитерскую и просила людей общаться с ней, гладить, тискать, чтобы она росла как можно более социализированной.

Сейчас мы с Кирой живем в центре Уфы, в обычной квартире. Какого-то своего места в доме у нее нет, вся квартира — ее место. Она может спать с нами на диване, а если ей станет жарко — улечься на полу. И наоборот, если на полу ей покажется холодно, может подняться к нам на диван. В квартире Кире нельзя заходить только в одну комнату — детскую, так сложилось с самого начала. Но она в нее и не стремится. Зимой я кладу в большой комнате лежанку, на которой они отдыхают вместе с котом.

На своих сородичей собак Кира совсем не похожа. Например, она не грызет и не портит мебель. Не пахнет. Линяет раз в год, весной, но не так, как собаки, а пучками. Эти пучки легко собирать, у меня уже собралось несколько мешков. Возможно, однажды я соберусь и что-нибудь свяжу из ее шерсти. А еще ее шерсть самоочищающаяся: когда мы гуляем где-нибудь, где есть тополиные семена, они налипают на лапы и шерсть, но пока мы доходим до дома, они все отпадают.

Специфические волчьи привычки у Киры тоже есть. Волки — стайные животные. Кира может остаться дома одна часа на два-три, но десять часов в одиночестве для нее — стресс. Она думает, что ее бросили, что она изгой.

Также Кира не лает — она воет или рычит. Нарычать она может, например, когда ее трогают во время еды. А вой — это разговор на дальние расстояния.

Раньше, когда Кира была маленькая и я только начинала оставлять ее одну в квартире, она завывала с вопросом: «Куда ты ушла? Далеко ли ты?» А сейчас она может завыть, если потеряет кого-то из нас или кто-то из нас завоет -- и она присоединяется из стайного чувства.

Однажды Кира снималась в сериале, и ей надо было выть. Чтобы она подала голос, выть пришлось всей съемочной группе.

Но больше всего волчья суть Киры проявляется в отношении к еде. Для волка еда — это жизнь. Раньше мы, обедая или ужиная, запирались на кухне, чтобы Кира нам не мешала. Постепенно я приучила ее, что мы едим отдельно, а она — отдельно. Но до сих ей ничего не стоит открыть холодильник, прошариться там, найти еду и съесть. Поэтому я всегда подпираю холодильник стремянкой — стремянки она побаивается.

Однажды ночью я проснулась от странного шума и обнаружила Киру на холодильнике. А холодильник у меня двухметровый! Она запрыгнула туда в поисках еды.

Еще она очень наблюдательна и запоминает наши действия. Если видит, что я прячу еду в необычном месте, например — в шкафу, она это заметит и ночью еду оттуда ворует. Поэтому на ночь к шкафам мы придвигаем стулья.

Что касается соседей по дому, им я всегда стараюсь показать, что Кира воспитанная и безопасная. Например, я выгуливаю ее в металлическом наморднике. Соседи видят, как она общается с их собаками, с другими собаками, и иногда приносят ей гостинцы или просят меня присмотреть за их питомцами, пока их нет дома.

Жизнь бок о бок с волком дала мне понять: между животными и людьми — огромная пропасть. Чаще всего люди по отношению к животным ведут себя потребительски. Но благодаря Кире такие люди из моей жизни отсеиваются, остаются только адекватные. Так, Кира помогла мне познакомится с будущим мужем. Я выкладывала посты про Киру в соцсетях, он подписался на них, мы стали общаться, а потом он переехал из Нижнего Новгорода в Уфу и мы поженились.

Тем не менее я всегда отговариваю людей заводить волка в городской квартире. Это сложно. И это не то, что нужно животному. Первые пять-семь лет волка еще можно держать в городе, но ему нужно больше воли. Мы с мужем сейчас строим загородный дом, куда планируем переехать в следующем году. Там у Киры будет свой вольер. А еще мы хотим завести ей напарника, чтобы они жили вместе в свое удовольствие.

«Если видит самолет, издает тревожные звуки»

Анна Журавлева, хозяйка суриката Тимоши, город Саратов:

— На сурикатов я обратила внимание случайно. В 2019 году мы с сыном-первоклассником пошли в Саратовский зоопарк и зашли в вольер с сурикатами. Зверьки оказались очень милыми. Они сразу запрыгнули мне на колени, на руки, на плечи. Вернувшись домой, я стала искать о них информацию и поняла, что хочу завести дома такого питомца.

Тимошу мы нашли на «Авито» в 2020 году. Он приехал к нам из Нижнего Новгорода в корзинке. Ему был всего один месяц от роду, он был крошечный — с ладошку, бестолковый. Я специально брала зверька маленького возраста, чтобы мы могли его воспитать и чтобы он привык к нашей семье как к своей стае.

Первые две недели с Тимошей были сложными. Мы купили ему домик, миски, поилки, игрушки — все, что обычно покупают котятам и щенкам. Но все равно первые дни он не слезал у меня с рук, кричал, — он же привык жить со своими родственниками. Ночью его приходилось брать в постель, он ложился мне на шею, я боялась, что не так повернусь и задавлю его. Оставить его дома одного, чтобы выйти в магазин, тоже было невозможно — приходилось везде носить с собой.

Сейчас Тимоша уже взрослый: ему пять лет, он весит 1,7 килограмма, а его рост примерно 35 сантиметров. Он привит, кастрирован, так что запаха от него нет и углы он не метит. Питается собачьим кормом, а в качестве лакомства мы покупаем ему тараканов, кузнечиков, саранчу. Летом кузнечиков ему ловим мы — сам он ловить их не умеет. Еще сурикаты едят мышей, но замороженных мышей Тимоша не любит, а живых давать мне жалко.

В квартире у Тимоши есть клетка — большая, для крупных собак. В ней он сидит, когда приходят гости. Оказалось, что он не любит чужих людей, особенно мужчин и детей. В остальное время дверь клетки открыта, и он сам заходит туда вечером, когда отправляется спать. В клетке есть лежанка, вода, корм и пеленки для туалета. Чищу клетку я каждый день.

Как у всякого дикого зверька, у Тимоши свои повадки. Сурикаты живут в норах, поэтому он любит копать. Если заметит, что уголок обоев плохо приклеен — оторвет, плинтус плохо прикручен — отломает. В первые полтора года его жизни в квартире он сделал ход в стене между ванной и туалетом и бегал между помещениями, пока мы не заметили и не заделали дырку.

Тимоша любит озорничать: если шкаф плохо закрыт — выкинет все вещи из шкафа, если открыта сумка — залезет в нее. У меня в прикроватной тумбочке стоит корзинка с мелочами. Если ее плохо задвинуть, вытащит, скинет. Все, что плохо лежит, — все ему надо. Так что дома у нас теперь идеальный порядок.

А еще он очень любит смотреть в окно и греться на солнце, особенно летом — окна у нас выходят на солнечную сторону. Зимой мы включаем ему рядом с лежанкой маленький обогреватель. Либо он забирается на батарею — ляжет на нее, обнимет и греется. В теплое время года мы гуляем с ним на поводке. Соседи к нему уже привыкли, даже как-то раз приходили его кормить, когда мы ненадолго уезжали.

Тимоша — не единственный питомец в нашей семье. Кроме него у нас живут два тойтерьера. Один из них появился в 2022 году, другой — в 2023 году. Тимоша их обоих хорошо принял и воспитал. Они вместе играют, вместе смотрят в окно, причем один из тойчиков, Буся, тоже стоит на подоконнике на задних лапах. Кстати, Тимоша, глядя в окно, следит за небом — нет ли какой опасности сверху. Это тоже инстинкт. Например, на голубей он не реагирует, а если видит самолет, принимается издавать тревожные звуки. Тойтерьеры тоже начинают нервничать.

Самое трудное в содержании суриката в квартире — следить, чтобы он не шкодил и не портил обстановку. Так что тем, кто хочет завести себе этого зверька, я бы посоветовала подумать: точно ли вам это нужно? Если вы хотите, чтобы дома была чистота, порядок и хороший ремонт, они вам этого не гарантируют. Либо любимое животное рядом, либо ремонт.

В остальном сурикаты — очень социальные животные. У меня такое ощущение, что Тимоша — трехлетний ребенок, он как будто все понимает. Я не жалею, что его завела, и уже не представляю жизни без всех моих питомцев.

«Полозов и декоративных удавов разводят как рыбок»

Мешает ли экзотическое домашнее животное продать или сдать квартиру? Этот вопрос «Лента.ру» задала экспертам рынка недвижимости.

Андрей Богословский, руководитель офиса «Сокол» ИНКОМ-Недвижимость:

— Большинство российских семей имеют домашних животных, а значит, они значимая часть аудитории рынка недвижимости. Самыми популярными питомцами среди наших клиентов остаются кошки и собаки, но мы все чаще встречаем неядовитых змей ярких расцветок — например, полозов или декоративных удавов, которых россияне стали разводить как рыбок. К слову, рыбок в аквариуме встречаем в последнее время крайне редко.

Для владельцев важно, чтобы питомец чувствовал себя хорошо в новом доме, и на выбор квартиры в этом случае всегда влияет наличие пространства для животного — к примеру, балкона или территории для выгула, ветклиника поблизости.

При продаже присутствие питомцев часто влияет на процесс сделки. К примеру, покупатели-мусульмане даже не придут смотреть квартиру, если узнают, что там живут собаки. Также потенциальных покупателей отпугивают шерсть, запах и все, что способно вызвать аллергию, поэтому на время показов лучше временно отдать домашних животных родственникам или друзьям. Важно также тщательно убрать все следы пребывания животных, чтобы квартира произвела благоприятное впечатление.

Оксана Полякова, заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость:

— В начале 2000-х собственники сдаваемых квартир с опаской относились к тому, что у арендаторов есть необычные питомцы вроде пауков, ящерок, змей и прочих редких домашних животных.

Сейчас к этому привыкли: арендодатели спокойно относятся к экзотам, которые содержатся в аквариумах, террариумах или клетках, потому что они не наносят урона имуществу когтями и зубами. В целом собственники гораздо лояльнее к экзотическим животным и насекомым в специальных клетках, чем к кошкам и собакам. Зачастую арендаторы даже не указывают, что с ними в квартире будет экзотическое животное, если оно размещается в специальной емкости.

Наш клиент-арендодатель рассказывал, что сдавал свою квартиру арендатору, у которого были удав и паук-птицеед. Однажды квартирант уехал на несколько дней в командировку, оставил питомцев, и они сбежали по воздуховоду — вероятно, террариумы были ненадежно закрыты. Удава, к сожалению, так и не нашли. Паука обнаружили соседи и вывесили в подъезде объявление: «Найден паук. Заберите его или расскажите, как кормить». По возвращении квартиросъемщик забрал паука и других животных больше не заводил.