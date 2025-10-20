Агроном раскрыла секрет укрытия винограда на зиму

Сибирский агроном Людмила Шубина поделилась секретами подготовки сада к зиме. Особое внимание она уделила укрытию теплолюбивых культур, которые плохо переносят морозы.

Опытный новосибирский агроном Людмила Шубина объяснила, как правильно подготовить сад к сибирской зиме. Для теплолюбивых культур вроде винограда, некоторых сортов роз и гортензий она советует создать надежное укрытие от морозов.

Виноградные лозы достаточно защитить полиэтиленовой пленкой, проложив под нее слой елового лапника или сухой растительной ботвы.

Такой способ создает воздушную прослойку, которая эффективно сохраняет тепло. При этом агроном подчеркивает, что работы нужно завершить до установления стабильных минусовых температур и выпадения снега.

Для местных растений, адаптированных к сибирскому климату, дополнительное укрытие не требуется — их надежно защищает снежный покров.

Что касается малины, то ее достаточно аккуратно обрезать и пригнуть побеги к земле. Дальнейшую защиту от мороза обеспечит естественный снежный покров.

Главное — не пропустить подходящее время для осенних работ в саду, чтобы растения успели подготовиться к зимовке и не пострадали от резких перепадов температуры.