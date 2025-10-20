Использование липкого ролика: 11 неожиданных способов

Липкий ролик обычно применяется для сбора шерсти и пыли с одежды. Но на деле это удивительно универсальный инструмент, который может заменить десяток других аксессуаров для уборки и ухода за домом. «‎Рамблер» поделится самыми практичными способами использования липкого ролика, которые действительно работают.

1. Быстрая уборка мебели и текстиля

Липкий слой ролика отлично собирает не только шерсть домашних животных, но и мелкую пыль, волосы и крошки. Это особенно удобно для диванов, кресел, штор и подушек, где обычный пылесос не всегда справляется. Если ткань деликатная, используйте ролик с мягким клеевым покрытием — он не повредит ворс.

Совет: Пройдитесь роликом по шторам перед тем, как пылесосить пол — вы уменьшите количество пыли, оседающей при уборке.

2. Очистка абажуров и плафонов

Абажуры и лампы — настоящие пылесборники. Согласно данным Национального фонда по качеству воздуха (США), регулярная очистка текстильных абажуров снижает концентрацию пыли в помещении на 12–15 процентов. Сухая тряпка не помогает, а пылесос может деформировать ткань. Ролик позволяет быстро удалить налет, не оставляя следов. Достаточно пройтись им по поверхности сверху вниз.

3. Удаление стеклянных осколков и блесток

Если вы случайно разбили стакан или банку, собрать микрочастицы стекла полностью трудно даже пылесосом. После того как крупные фрагменты убраны, пройдитесь роликом — липкий слой подберет мельчайшие осколки, невидимые глазу.

Тот же прием работает и для блесток, которые любят прилипать к полу после праздников или детских поделок.

4. Очистка клавиатуры, монитора и пульта

Ролик прекрасно убирает пылинки и крошки между клавишами. Главное — не сильно давить, чтобы не повредить электронику. Можно предварительно оторвать часть липкого слоя, чтобы снизить клейкость. Также с его помощью легко почистить заднюю крышку телефона, компьютерную мышь и пульт от телевизора, где часто скапливаются жирные отпечатки и пыль.

Совет: Используйте антистатический ролик — он предотвращает повторное оседание пыли.

5. Уборка в машине

Автолюбители знают, как быстро в салоне скапливаются волосы, песок и крошки. Ролик идеально подходит для чистки сидений, обивки дверей и багажника. Он достает туда, где пылесос не помещается, собирая грязь без разводов. Храните маленький дорожный ролик в бардачке — так у вас всегда будет возможность освежить салон перед встречей.

6. Чистка сумок, чемоданов и рюкзаков

Тканевые и замшевые сумки особенно притягивают пыль и шерсть. Пройдитесь роликом по поверхности и ручкам — результат сравним с химчисткой. Для чемоданов с тканевой обивкой ролик помогает удалить грязь после путешествий, а также дезинфицировать ручки — на них, по данным исследования Университета Аризоны, содержится больше бактерий, чем на дверных ручках в туалетах аэропортов.

7. Сбор пыли с домашних растений

Липкий ролик поможет аккуратно очистить крупные листья фикусов, монстер или спатифиллума. Просто слегка проведите по поверхности, не надавливая. Это не только улучшает внешний вид растения, но и повышает эффективность фотосинтеза — чистые листья лучше «дышат». NASA в своем исследовании по очистке воздуха в помещениях отмечает, что пыль на листьях снижает фильтрующую способность растений почти на 20 процентов.

8. Подготовка ткани к шитью и глажке

Перед глажкой или шитьем важно удалить с ткани пыль и ворс — иначе они могут пригореть утюгом или попасть в шов. Ролик быстро очищает материал, особенно бархат, шерсть и фетр. Это профессиональный прием, который используют портные и ателье.

9. Уход за косметикой и аксессуарами

Ролик помогает держать в чистоте косметички, кисточки и футляры для очков. Он легко собирает пудру, ворсинки и следы теней. Если косметические кисти загрязнены не сильно, можно пройтись по ним липкой лентой, чтобы убрать пыль или остатки блесток между полноценными мойками.

10. Сбор шерсти животных с пола и стен

Кошачья или собачья шерсть оседает не только на одежде, но и на ковриках, плинтусах, обоях. Ролик позволяет точечно собрать шерсть, не поднимая пыль. Особенно удобно чистить вертикальные поверхности — щетки там бесполезны.

Совет: Выбирайте ролик с усиленным клеевым слоем — он не теряет липкости после нескольких проходов.

11. Изготовление ловушек от пыли и насекомых

Из использованных листов ролика можно сделать липкую ловушку для мошек или пыли. Достаточно прикрепить полоску к куску картона и подвесить ее рядом с источником света. Такой способ безопасен в отличие от химических альтернатив.

Таким образом, если у вас дома завалялся старый ролик — не спешите его выбрасывать, ведь это многофункциональный бытовой инструмент, способный заменить салфетки, щетки и даже пылесос в труднодоступных местах. Возможно, он станет вашим самым незаменимым помощником в быту.

