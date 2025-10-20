Кинолог объяснил, почему не стоит заводить двух собак в квартире

Двое питомцев не всегда могут ужиться в одной квартире. Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил, что не следует пытаться развлечь своего любимца и специально заводить второго, чтобы первому не было скучно.

© Вести Подмосковья

«Если кошка с собакой еще могут самостоятельно поделить пространство, то сосуществование двух собак в одной квартире может обернуться головной болью для неподготовленного хозяина. С первого дня между собаками возникнет конкуренция, связанная с едой, общением с хозяином и т.д. Одни привыкнут друг к другу, а другие начнут творить неприятные вещи», - объяснил специалист.

Чтобы между двумя собаками выстроились добрососедские отношения, их хозяину нужно проявить ответственность и понимание дела. Нужно быть четко уверенным, что первая собака полностью доверяет хозяину и слушает его от начала до конца, поддается управлению.