Топ-5 сортов томатов, которые никогда не подведут

Многие выбирают семена по яркой упаковке и модным названиям вроде «Розового гиганта» или «Бычьего сердца». Результат предсказуем: кусты росли красивые, а урожай оказывался скудным.

Опытные дачники советуют не покупать сорта, которым нужны особые условия и не гонитесь за экзотикой, например, черными или полосатыми томатами. Они интересны для коллекции, но для стола лучше 15 килограммов обычных помидоров, чем 2 килограмма красивых. Помимо этого, важно учитывать климатически условия. Не высаживайте теплолюбивые и поздние сорта в зоне с коротким летом.

По мнению опытных огородников, хороший сорт должен давать минимум 4 килограмма с куста, редко болеть и иметь универсальный вкус. Томаты весом 400-500 граммов часто уступают в суммарном сборе среднеплодным сортам. Вот топ-5 самых надежных сортов, которые стабильно из года в год дают богатый и здоровый урожай.

Лидер в этом списке «Де Барао красный». Этот сорт дает по 5-6 кг с куста. Плоды по 50-70 граммов идеально подходят для закаток. Куст высокий, требует основательной подвязки стебля и тяжелых кистей. «Чио-Чио-Сан» — стойкий сорт, не боится жары и завязывает плоды даже при плюс 30 градусах, отмечает канал «Идеальный огород».

«Айвенго F1» тоже радует крупными помидорами и общей отдачей до 5 кг с куста. К тому же этот сорт очень устойчив к болезням. «Кострома F1» стабильно дает 4-5 кг сладких плодов. Повысить сахаристость можно подкормками с калием в самом начале созревания. Замыкает топ-5 «Французский гроздевой», с которого можно получить до пяти килограммов плодов весом около 100 граммов. Он требует регулярного пасынкования и подвязки кистей, зато не растрескивается.

Но даже самые хорошие сорта не раскроют потенциал без этих простых правил. Возвращайте томаты на ту же грядку только через 3-4 года, чередуя их с капустой, луком или корнеплодами. Это сильно снижает риск болезней. Подкармливать нужно три раза сезон: после высадки, во время цветения и при созревании первых плодов. Наконец, всегда высаживайте на десять основных кустов две запасных на случай неудачи.