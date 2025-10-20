Депутат объяснил, почему зумеры увлеклись садоводством

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил увлечение молодёжи садоводством попыткой найти гармонию работы и отдыха.

© РИА Новости

«После долгого периода увлечения цифровыми технологиями наступает естественная реакция — желание вернуться к чему-то настоящему, осязаемому. Сегодняшняя молодёжь, выросшая в городской среде, ищет баланс», — поделился депутат с NEWS.ru.

По мнению Чаплина, осознанное садоводство помогает зумерам расслабиться и отвлечься, кроме того, достигать успехов в выращивании растений. Это создаёт новую моду на осознанное отношение к жизни и умение творить красоту своими руками, резюмировал депутат.

Ранее директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец выразил мнение, что нынешнее поколение молодых людей гораздо менее чувствительно к модным трендам.