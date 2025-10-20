Как выбрать ковер для интерьера

В постсоветское время домашний ковер прочно ассоциировался с чем-то старомодным, "бабушкиным", и любители современного стиля не решались его покупать. Сейчас же на ковры снова вернулась мода. Благодаря разнообразию материалов, расцветки, узоров и видов ворса можно найти вариант практически под любой стиль и под любые цели. Но чтобы выбрать ковер, который подойдет именно вам, полезно знать определенные нюансы.

© Российская Газета

Почему стоит купить ковер

Ковер - не просто украшение комнаты. Он выполняет сразу несколько задач.

Зонирование пространства. С помощью ковра можно разделить комнату на функциональные зоны - например, сделать место для отдыха, для трапезы, игровой уголок и так далее. Также ковер поможет создать единство мебельной композиции, если, например, положить его между диваном и двумя креслами.

Атмосфера. Ковер добавляет комнате уюта, визуально и тактильно делает ее более теплой и домашней.

Улучшение акустики. Если ковер достаточно большой, он становится барьером, не пропускающим шум от соседей снизу. Кроме того, он поглощает, приглушает звуки в самой комнате и убирает эхо.

Стиль. Ковер - это не только функциональность, но и часть декора - он может отлично вписаться в стиль комнаты и визуально украсить ее.

Маскировка недостатков пола. Если ваш пол неровный, если на нем есть трещины, сколы, царапины, пятна и другие погрешности, которые портят общий вид, ковер все это скроет.

Основные критерии выбора ковра

Размер ковра

Как объясняет дизайнер Анна Морозова, размер ковра, как правило, выбирают, исходя из площади комнаты, а также отталкиваясь от того, какая в ней стоит мебель.

При этом есть определенные правила в плане пропорций.

Ковер должен быть крупнее по площади, чем мебель, и если она на нем стоит, достаточно ощутимо заходить за ее края. Например, если стоит диван, ковер должен выступать по всем его краям хотя бы на 20 сантиметров, а в спальне - на 40-50 см от кровати.

Если на ковре стоит мебельная группа (например, стол и стулья в гостиной), он должен также по площади выходить за ее пределы.

Подбирая размер ковра в определенную комнату, можно выбрать тот вариант, который нравится именно вам.

Ковер для разных комнат

Выбирая ковер, учитывайте назначение комнаты. В зависимости от этого нужно выбрать размер, вид ковра и место его размещения. Приведем примеры.

Спальня

Варианты ковров:

ковер под кровать, значительно выступающий за ее края;

два коврика возле кровати (с левой и с правой стороны);

один небольшой коврик (например, вытянутый) у изножья кровати.

«У всех этих вариантов один принцип: поднимаясь с кровати, вы встаете ногами не на холодный пол, а на теплый мягкий ковер», — поясняет дизайнер.

Гостиная

большой ковер, покрывающий всю площадь комнаты;

ковер поменьше, но достаточно широкий для того, чтобы на нем разместилась мебельная группа (например, стол и стулья) с запасом. Визуально он должен объединять композицию;

небольшой (например, круглый) ковер как акцент, который вписывается в общий стиль гостиной.

Прихожая

длинный вытянутый ковер-раннер, ковровая дорожка (если это пространство в форме коридора);

квадратный или прямоугольный ковер (если прихожая маленькая);

овальный ковер (если в прихожей много острых углов и вы хотите их сгладить).

Популярные формы ковра

Прямоугольный. Такая форма ковра практически универсальна и подойдет к любой комнате - гостиной, спальне, столовой. Прямоугольный вариант может быть уместен даже в комнате с непрямыми углами, если, например, нужно зонировать пространство или подчеркнуть структуру определенной зоны в помещении.

Квадратный. Такой ковер лучше всего располагать в центре комнаты, особенно там, где стоит квадратный стол или журнальный столик.

Ассиметричный. Такая форма - тренд последних лет. Как правило, ассиметричный ковер используют в качестве акцента, и чтобы он на сто процентов идеально вписался в интерьер, лучше посоветоваться с дизайнером.

Круглый. Такой ковер хорошо смотрится в детской и уютной гостиной с округлыми креслами, он также подойдет для помещения асимметричной формы с непрямыми углами, если нужно сбалансировать пространство.

Овальный. Ковер такой формы хорош для узких помещений, например прихожей или коридора. Другие варианты: положить овальный коврик вдоль дивана в спальне или в гостиной с округлой мебелью, если он повторяет ее форму.

«Круглые и овальные ковры особенно выигрышно смотрятся в комнатах, где уже есть мебель или другие элементы с плавными формами, например круглый стол или пуфик, овальное зеркало, закругленный арочный проем», — поясняет Анна Морозова.

Цвет и рисунок

Цвет ковра должен гармонировать с остальным интерьером. Его можно подобрать в тон стен, пола, либо мебели. При этом стоит учитывать, что светлый ковер будет визуально увеличивать пространство, а темный - уменьшать. Однако если темный ковер контрастирует со светлыми стенами и мебелью, он может использоваться для зонирования пространства, фокусируя внимание на той или иной части комнаты.

Ковер может не подходить по цвету к стенам, мебели или полу либо вообще выбиваться из общей цветовой гаммы комнаты в том случае, если вы хотите намеренно сделать на нем акцент. Это создает определенное настроение и оживляет пространство.

Примеры нейтральных цветов ковра: бежевый, светло-серый, песочный, кремовый, светло-голубой.

Примеры акцентных цветов ковра: изумрудный, терракотовый, синий, оранжевый, баклажан.

Ковер с рисунком

Некоторые любители ковров не решаются выбирать вариант с рисунком, считая, что однотонный более универсален, а с узором или орнаментом можно ошибиться и не попасть в общий стиль. Анна Морозова подтверждает, что выбирать подходящий рисунок нужно аккуратно.

Для тех, кто все же не хочет однотонный ковер, есть мини-памятка.

Ковер с геометрическим рисунком (линии, ромбы, полосы, квадраты) подойдет, если комната в скандинавском или минималистичном стиле. Это более современный вариант, помогающий упорядочить пространство.

Ковер с абстрактным рисунком (размытые узоры и пятна, "кляксы", динамичные формы) - тоже современный вариант. Он подходит к стилю лофт, хорош для арт-пространства. Такие ковры обычно используют как акценты.

Ковер с орнаментом (например, с восточными узорами, персидскими мотивами) лучше использовать в комнате с классическим, эклектичным стилем или бохо. Он делает комнату теплой и уютной.

«Ковер с рисунком лучше выбирать в том случае, если остальные элементы комнаты (шторы, стены, обои) - однотонные, либо в интерьере есть что-то с соответствующим узором (орнаментом). В противном случае получится вульгарно, безвкусно, визуально перегружено», — предупреждает Анна Морозова.

Из каких материалов делают ковры

Существует множество материалов, из которых делают ковры. Но в целом их можно разделить на две группы - натуральные и искусственные.

Натуральные материалы (шерсть, хлопок, шелк, джут, растительное волокно)

Плюсы:

экологичны, не выделяют вредных веществ;

теплее и мягче искусственных;

долговечны (при правильном уходе шерсть и шелк, например, могут служить не одно десятилетие);

меньше притягивают пыль и меньше электризуются, чем искусственные.

Минусы:

высокая цена;

требуют бережного ухода, желательна профессиональная чистка;

хуже сохнут и чаще, чем искусственные, плесневеют от влаги, что особенно вредно для аллергиков;

в натуральных коврах, особенно, шерстяных, может завестись моль.

Искусственные материалы (например, полиамид, полипропилен, полиэстер, акрил, вискоза)

Плюсы:

доступная цена;

быстро сохнут, их легче чистить от загрязнений;

гипоаллергенны (если материал качественный), в них не будет заводиться моль или плесень;

не выгорают так, как натуральные, поэтому цвет ковра будет оставаться ярким.

Минусы:

неэкологичные (при нагреве могут выделяться микропластик и неприятный запах, хуже "дышат");

электризуются, притягивая пыль;

более жесткие и холодные на ощупь;

на искусственных коврах легче образуются вмятины от тяжелой мебели.

Ворс и текстура

Ворс у ковров бывает длинный, средний, короткий, шегги. Также бывают безворсовые ковры. Для каждой комнаты подходит свой тип.

Длинный ворс удобен в спальне и зоне отдыха, поскольку он создает уют. По нему тепло и приятно ходить. Минус такого ворса в том, что он приминается.

Средний ворс универсален - его удобно чистить, в то же время он выглядит по-домашнему. Больше всего такой ковер подойдет к интерьеру спальни, детской, гостиной, но его можно использовать и в других комнатах.

Короткий ворс меньше стирается, легко чистится, но смотрится более казенно, поэтому такие ковры лучше стелить в прихожей, коридоре, гостиной, кабинете.

Безворсовые ковры (flat weave) ткутся как гобелен и выглядят как сплошная рельефная поверхность. Такой ковер также подойдет для прихожей, коридора, кабинета, кухни.

Шегги - это мягкий "лохматый" ковер с длинным ворсом, который чаще всего делают из синтетических материалов. Он смотрится очень уютно, поэтому это отличный вариант для спальни, детской игровой зоны, комнаты отдыха, его также можно положить возле дивана или кресел в гостиной.

Ковры бывают разной текстуры:

петлевой (замкнутые петли).

разрезной (петли ковра разрезаны - ворс стоит прямо).

комбинированный (разрезана только часть из петель, благодаря чему на ковре получается узор).

иглопробивной (прессованные волокна, которые прокалываются с помощью специальных игл и фиксируются на основе, ворса нет, ковер представляет собой плотный войлочный слой).

тканый (структура ковра напоминает плотную ткань).

«Помимо эстетики, стоит обратить внимание и на практические моменты. Так, например, в прихожую лучше выбирать ковер, который легко моется и устойчив к износу, в спальню - гипоаллергенный, но мягкий и теплый. Для гостиной важно зонирование: например, отделение диванной группы от места, где вы будете трапезничать», — поясняет дизайнер.

Частые ошибки при выборе ковра

Неправильный размер. Слишком маленький или слишком большой ковер (напоминающий кусок ковролина) сделает обстановку в комнате хаотичной и небрежной - визуально интерьер будет выглядеть либо "обрезанным", либо перегруженным.

Неправильный выбор цвета. Напомним, что ковер должен гармонировать с остальными оттенками в комнате и не идти вразрез с ее цветовой гаммой. Лучше делать его фоном (однотонные спокойные тона), а если использовать ковер как акцент, то желательно все хорошо взвесить или посоветоваться с профессиональным дизайнером.

Непонимание роли ковра в общем интерьере помещения. Ковер - это не просто красивый кусок покрытия, но и связующее звено между мебелью, стенами и так далее. Он должен гармонично вписываться в пространство, чтобы не выглядеть инородным объектом, случайно попавшим в комнату.

Неподходящий материал или размер ворса. Не стоит забывать, что структура, текстура, материал ковра зависят от того, в какой комнате он будет лежать (детская, кухня, кабинет и так далее). Также важно, какие приоритеты есть у домочадцев. Кому-то важна функциональность, кому-то - тепло и уют, у кого-то на первом месте простота ухода. И не забывайте про гипоаллергенность.

Как ухаживать за ковром

Чтобы ваш ковер всегда смотрелся как новенький, за ним нужно регулярно ухаживать, удаляя загрязнения и очищая его от пыли.

Пылесос

Пылесосить ковер желательно 2-3 раза в неделю, а в прихожей или проходной комнате - через день или даже чаще. При этом водить щеткой нужно как поперек ковра, так и вдоль. Это обеспечит наиболее качественное удаление пыли и мусора.

«Для шерстяного ворса нужно использовать мягкую щетку, а для синтетических ковров - турбощетку. При этом если у вас ворс шегги (длинный и мягкий), турбощеткой лучше не пользоваться, иначе есть риск вытянуть нити», — рассказывает специалист по клинингу Татьяна Новикова.

Стирка

Ковры, особенно с натуральным ворсом, не любят избытка влаги, потому что она может спровоцировать появление плесени и неприятного запаха. Ручная стирка с последующей тщательной сушкой допустима лишь для синтетических ковров.

«Ковры из шерсти, шелка, вискозы при стирке могут потерять форму, кроме того, избыток воды может смягчить клей в подложке. Такие ковры лучше не мочить полностью, а аккуратно мыть специальными пенными шампунями для таких покрытий, — предупреждает Новикова. — Лишнюю влагу после этого нужно сразу удалять».

Химчистка

Профессиональная химчистка - самый эффективный и щадящий метод, потому что в этом случае с ковром будет работать опытный специалист. Считается, что пылесос может убрать только 75-80% загрязнений, а вот полностью очистить поверхность можно только с помощью профессиональных услуг. Проводить химчистку желательно раз в год-полтора, что не отменяет повседневного ухода за ковром.

Химчистка ковра

«Заказывая химчистку, выбирайте проверенную компанию или опытного специалиста по клинингу, который уже имел дело с коврами, — советует эксперт. — Это особенно важно, если у вас дорогой ковер из натурального материала либо антикварный. Потому что не все бытовые средства одинаково безвредны для волокон и красителя».

Как продлить срок службы ковра

Регулярно очищайте ворс от пыли и любых загрязнений.

Периодически выбивайте ковер и обрабатывайте антисептическим средством (только заранее убедитесь, что оно не испортит поверхность).

Периодически переворачивайте ковер так, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно, иначе те участки, где стоит мебель или часто ходят люди, будут протираться, и это будет заметно визуально. Другой вариант - периодически делать в комнате перестановку мебели.

Если есть возможность, ходите по ковру без обуви.

Следите, чтобы на ковер не попадали прямые солнечные лучи на продолжительное время. Иначе это может спровоцировать выцветание, а также повреждение волокон.

Если ковер испачкался, удаляйте пятно сразу.

Часто задаваемые вопросы

Какой ковер визуально расширяет пространство?

Помещение будет казаться просторнее, если ваш ковер:

светлого оттенка (однотонный или с мелким неярким рисунком);

по цвету совпадает или почти совпадает со стенами, шторами, полом;

большой по площади;

с коротким ворсом или совсем без ворса.

Как выбрать ковер в гостиную по размеру?

Подбирая размеры ковра, исходите из площади и формы помещения, а также из того, какая мебель стоит в комнате. Ковер должен визуально объединять все объекты и не делать интерьер "рваным" или нелепым. Отнеситесь с осторожностью к слишком маленьким и слишком массивным коврам. Исключение - если у вас однотонный, спокойного оттенка ковер во всю комнату, который вы хотите использовать как фон по принципу ковролина.

Если ковер среднего или небольшого размера и на нем будет стоять мебель, помните про отступы.

Какие ковры считаются самыми качественными?

Наиболее высокое качество у ковров с ручным узлом, высокой плотности, из натуральных волокон: шерсть, шелк.

Обратите также внимание, что ковер должен быть окрашен качественным красителем, иметь аккуратные края (они не должны "рассыпаться") и хорошую, прочную подложку.

Странами, традиционно производящими наиболее качественные ковры, считаются Иран, Турция, Индия. Хорошими коврами также славится кавказский регион.

Какой ковер лучше для спальни?

Для комнаты, где вы спите, лучше выбрать ковер со средним или длинным ворсом, изготовленный из гипоаллергенного материала. Оттенки - теплые, спокойные.

Как сочетать ковер и шторы?

Ковер можно купить под цвет штор, но это необязательно. Главное, чтобы визуально он гармонировал с общим интерьером комнаты. Например, ковер может не совпадать с оттенком штор, но совпадать по цветовой гамме с мебелью или вообще быть ярким акцентом в комнате.

«Помимо цветовых сочетаний важно, чтобы узор ковра и его текстура не "спорили" с узором и текстурой штор и обоев», — советует Анна Морозова.

Что лучше: натуральный или синтетический ковер?

У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Например, синтетические ковры более дешевые, но зато они электризуются и на них оседает больше пыли.

Как выбрать ковер, если в доме животные?

Если в доме кошка или собака, лучше выбирать ковер с коротким ворсом, плетеный или иглопробивной. В противном случае животное может выдирать волокна когтями или зубами. Также такой вариант удобен в бытовом плане: коротковорсовый или вообще безворсовый ковер легче чистится.

Из материалов наиболее удачным вариантом будет синтетика или смесь "шерсть-нейлон".

Также обратите внимание на цвет: если у животного лезет шерсть, лучше, если она не будет видна на ковре.

Если домашний питомец ходит в туалет на пеленку, лучше выбирать ковер большой площади. Маленький коврик (особенно прямоугольной формы и светлый) кошка или собачка может принять за туалет, и доказать ей обратное будет нелегко.

Можно ли класть ковер на ковролин?

Ковер на ковролин положить можно (например, для зонирования пространства или для дополнительной звукоизоляции). Но при этом нужно соблюдать определенные условия.

Ковролин должен иметь короткий ворс, не длиннее, чем ковер, который стелется поверх него.

Ковер в комнате становится акцентом, поэтому цвет ковролина лучше выбрать нейтральный, спокойный.

Цвета ковра и ковролина не должны конфликтовать.

Ковролин не должен быть старым и грязным, иначе грязь, пыль или сырость впитает и ковер.

Перед тем как постелить ковер, пропылесосьте ковролин и проведите чистку. Можно положить противоскользящую подложку, чтобы ковер лежал плотно и не ездил по ковролину.

Итак, если вы хотите купить ковер на пол, определите, в какую комнату вы его положите, для каких целей и выберите наиболее оптимальные размер и форму. Цвет подбирайте, исходя из общего стиля интерьера. После покупки не забывайте регулярно его чистить, чтобы ковер всегда выглядел как новенький и служил долго.