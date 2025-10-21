Как осеннее мульчирование малины помогает удвоить будущий урожай?

По словам опытных огородников, осеннее мульчирование малины помогает не только сохранить кусты зимой, но и удвоить урожай в следующем сезоне. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

Корни малины, смородины и клубники остаются активными до первых серьезных морозов. Промерзание или ледяная корка могут повредить молодые ткани и снизить урожай грядущего сезона. Мульчировать нельзя, пока на кустах еще есть зеленые листья, так как продолжается сокодвижение. В этом случае перегной или компост действуют как стимулятор. Важно дождаться первых заморозков и полного листопада.

Для ягодных культур лучше всего подойдет перегной, который работает зимой как утеплитель, а весной - как удобрение. Поливать нужно при температуре +2..+3 градуса, земля должна быть влажной, но не заболоченной. После полива важно дать воде впитаться, а затем сразу укрыть почву перегноем. Мульча создает естественную термоизоляцию для корней, задерживает тепло и защищает микрофлору почвы.