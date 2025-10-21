Юрист прокомментировал идею обязательной регистрации домашних животных

Подобная система эффективно работала ещё в советское время.

Мера поможет сформировать культуру ответственного обращения с питомцами. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила учредитель общественного движения «Нетовар» Жанна Белоусова.

«Речь шла именно о регистрации животных, я искренне поддерживаю такую идею. Вообще с порядком регистрации животных мы были знакомы ещё при Советском Союзе. У нас животные регистрировались путём выдачи паспортов, когда не было частных клиник. Когда были только государственные клиники, прививка подразумевала регистрацию. И ничего страшного не было. Я не знаю, в чём сейчас проблема в части регистрации, но у нас общая проблема существует: отсутствие культуры ответственного содержания животных. Не все граждане понимают, что, заводя животное, ты в первую очередь берёшь на себя ответственность как за благополучие животного, так и за благополучие окружающих людей».

Ранее стало известно, что Минприроды хочет обязать россиян получать разрешение на то, чтобы завести собаку или кошку. О разработке законопроекта газете «АиФ» рассказала член межведомственной группы по совершенствованию законодательства при Минприроды Светлана Алексеева.

Планируется создать единую государственную базу для учёта всех питомцев. Без регистрации в ней россиянам будет запрещено приобретать домашних животных.