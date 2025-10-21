Как вернуть кухонным полотенцам первозданную свежесть

Кухонные полотенца загрязняются буквально со скоростью света. При этом пятна все сложные. Они теряют белизну быстро и приобретают стойкий неприятный запах. Обычная стирка здесь бессильна, но вернуть им свежесть вполне реально.

Первый способ подойдет для вафельных и хлопковых полотенец. Натрите половину хозяйственного мыла и растворите его в кипятке с 2-3 столовыми ложками соды. Прокипятите полотенца в этом растворе 30-40 минут, а затем прополощите, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой.

Справиться с въевшимися кухонными ароматами поможет горчичный порошок. Разведите 4-5 чайных ложек в двух литрах горячей воды и замочите на ночь. Этот метод безопасен даже для цветных тканей. Для плотных махровых полотенец используйте смесь из соли, соды и уксуса — возьмите по 3 столовые ложки каждого компонента на два литра воды. Замачивайте в этом растворе 4-5 часов.

Необычный, но эффективный способ для светлого белья: смешайте в кипятке по 2 столовые ложки растительного масла, стирального порошка и кислородного отбеливателя. Оставьте полотенца в этой смеси на ночь.

Как писал «ГлагоL», при стирке одежды помните два основных момента: цвет и материал. Не все виды тканей одинаково выдерживают температуру воды и интенсивность вращения барабана.