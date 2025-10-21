Осенняя битва за урожай: как выселить муравьев с огорода

Муравейник на грядках представляет серьезную угрозу вашему будущему урожаю. Выселить их со своего участка можно осенью, когда они активно готовятся к зиме. Хотя в природе эти насекомые приносят пользу, но на огороде разводят тлю, повреждают корни растений и закисляют почву.

Есть мягкие способы выселить нежелательных гостей, необязательно травить муравьев агрессивной химией. Например, их могут отпугнуть запахи горчицы и корицы. Достаточно рассыпать эти специи вокруг муравейника и на их тропинках.

Если колония уже большая, можно осторожно обработать кипятком с содой. Обычно после одной-двух процедур муравьи разбегаются. Для точечного воздействия подходят ловушки с борной кислотой. Смешайте чайную ложку порошка с двумя ложками сахара и столовой ложкой воды. Разложите приманку в крышечках по всему огороду. Это значительно сократит численность колонии, отмечает канал PrimaMedia.ru.

Обычная древесная зола, рассыпанная по грядкам, не только отпугивает муравьев, но и служит хорошим удобрением. Самый же надежный способ — это профилактика. Муравьи приходят туда, где есть тля, поэтому осенью убирайте все растительные остатки и обрабатывайте растения настоями чеснока или табака.