Чем можно поделиться с кошкой из своего стола

Многие хозяева не могут устоять перед умоляющим взглядом кошки, выпрашивающего кусочек с общего стола. Однако далеко не вся человеческая еда безопасна для их организма. Есть очень небольшой список продуктов, которыми можно изредка угощать своего питомца.

Кошки относятся к хищникам, поэтому их желудок хорошо переваривает животный белок. А вот углеводы, специи, соль, лук и чеснок представляют для них реальную угрозу. Прежде чем угостить своего любимца, убедитесь, что в продукте нет этих продуктов. Кроме того, ни в коем случае их нельзя кормить копченостями. Подходят только свежие, простые продукты без кожи и костей. Порции должны быть минимальными и нечастыми — не более 10% от суточного рациона.

Кошек можно угощать курицей или индейкой. Морскую рыбу, например, треску или хек, можно давать в отварном виде не чаще раза в неделю. Сырой рыбой не стоит кормить, потом еще долго и дорого будете выводить паразитов, отмечает канал «ikoshkiru — Мир кошек».

Из овощей иногда вполне безопасно кормить свежим огурцом или вареной тыквой. Они помогают пищеварению. Вареный яичный желток богат белком и витаминами, но давать его следует не чаще раза в неделю. Нежирный твердый сыр без добавок в малом количестве допустим, если у кошки нет непереносимости лактозы.

Натуральный йогурт без сахара может стать источником пробиотиков, а пророщенная пшеница помогает выводить шерсть из желудка. Печень следует давать с осторожностью — это концентрированный продукт. Ломтик арбуза или дыни без кожуры и семян можно предложить в жару как источник влаги.