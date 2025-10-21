Важное правило: как превратить герань в пышный шар

К весне комнатная герань, она же пеларгония, часто теряет свой нарядный вид. На ней появляются голые и вытянутые стебли, от которых ни пользы, ни красоты. Решить эту проблему помогает простая, но эффективная схема обрезки по принципу 3-5-7. Всего за месяц вы сформируете аккуратный и пышный куст.

© ГлагоL

Чаще всего герань зимой вытягивается из-за недостатка солнечного света, слишком высокой температуры в комнате и избытка азотных удобрений. В таких условиях у цветка появляются слабые, бледные побеги. Правильная обрезка не только делает ее красивой, но и стимулирует рост крепких новых веток. Лучше всего обрезать в конце февраля или начале марта, когда увеличивается световой день.

Что это за правило 3-5-7? Нужно оставить три самых сильных стебля, на каждом из них — по пять хорошо развитых почек, и дождаться появления семи новых молодых побегов. Три стебля считаются оптимальной нагрузкой для корневой системы. Пять почек обеспечат равномерное пробуждение ростков, а семь новых веток свидетельствуют об успешном формировании кроны.

Обрезку проводите острым продезинфицированным секатором. Оставляйте три мощные, равномерно расположенные ветви, а остальные вырезайте у основания. На оставленных стеблях отсчитайте пять почек и сделайте косой срез на 5-7 мм выше верхней из них, отмечает канал «О Фазенде. Загородная жизнь».

Первые ростки появятся через 10-14 дней. Именно в этот момент можно начинать подкармливать. Полностью ваша герань преобразится через 21-25 дней. Для поддержания аккуратной формы прищипывайте верхушки молодых побегов, когда они вырастут до 10-12 см.