Кинолог рассказал о симптомах «простуды» у собак

Слезотечение, выделения из носа, вялость, отказ от еды и повышение температуры могут сигнализировать о «простуде» у собаки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Симптомы зависят от конкретного вируса или бактерии, но в целом проявления очень схожи с нашими: у собак могут наблюдаться слезотечение, выделения из носа, вялость, отказ от еды и повышение температуры. Но здесь стоит учитывать, что нормой у питомцев считается диапазон от 37,5 до 39,5 градусов», – рассказал Голубев.

При этом эксперт подчеркнул, что такого медицинского термина, как «простуда», не существует. В основе заболевания питомца – вирусы и бактерии, а переохлаждение иногда может выступить триггером: к ослабленному иммунитету легко подключается инфекция. Голубев отметил, что лекарства хозяина собаке категорически не подойдут, народных методов лечения также следует избегать.

«Единственное, что вы можете сделать самостоятельно – обеспечить питомцу покой и почаще менять воду. Но лечение сможет назначить только ветеринарный врач. Он подберет нужное лекарство и дозировку. Препараты из вашей аптечки могут серьезно навредить животному или даже привести к летальному исходу», – пояснил он. По его словам, определенные меры предосторожности важно соблюдать в любое время года – особенно в холодное.

«Во-первых, у собаки должно быть сбалансированное питание. Организму легче справляться с инфекцией, если он здоров и получает достаточное количество микроэлементов. Во-вторых, важно поддерживать норму физической активности и следить, чтобы у питомца не было лишнего веса. В-третьих, в холодное время года нужно обязательно утеплять собаку, особенно небольшой породы или бесшерстную. Отдайте предпочтение непромокаемым тканям», – уточнил Голубев.

В заключение он добавил, что избегать прогулок в холодное время года не стоит, отменить прогулку можно только при сильном ливне или если собака уже плохо себя чувствует. Дома в отопительный сезон не помешает увлажнитель воздуха, который поможет избежать пересушивания слизистых.