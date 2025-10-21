Как вырастить душицу

Душица известна своим горьковато-пряным вкусом и уникальными свойствами. На Руси ее добавляли в квас, в Италии без нее не обходится пицца, а в Греции — традиционный салат. Это пряная трава заслуживает места не только в саду, но и на кухне.

Вырастить ее несложно. Надо только выбрать солнечное место: чем больше света, тем ароматнее будут листья. Душица неприхотлива к почве, но лучше всего чувствует себя в хорошо дренированном грунте. Размножать можно как семенами, так и делением куста или черенкованием.

Уход за душицей минимален. Нужно умеренно поливать, не допускать пересыхания и застоя воды. В первый год обязательно пропалывайте грядку, затем растение само подавит сорняки. При регулярной обрезке появляются новые побеги. Душица любит органикой, подкармливайте по необходимости компостом или золой. Собирают урожай во время активноно цветения, срезая верхушки побегов. Зимой укрывать не нужно, растение хорошо переносит холода.

В ландшафтном дизайне душица отлично смотрится в композициях с шалфеем, мятой и тимьяном. Она также прекрасно впишется в альпийскую горку, отмечает канал «Умная ферма Gronics».

На кухне возможности использования душицу довольно широки. Помимо чая, эту траву добавляют к мясу, соусам, паштетам и овощным блюдам. Особенно насыщенно сушеная душица раскрывается при нагревании.