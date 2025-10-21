Стало известно, кто больше читает — кошатники или собачники

Владельцы кошек демонстрируют наибольшую любовь к чтению — 98% из них регулярно обращаются к книгам. Такие данные получены в совместном исследовании книжного сервиса «Строки» и благотворительного фонда «Ника», в котором участвовали более 800 респондентов.

Хотя кошатники читают чаще, владельцы собак проявляют большую регулярность — 88% из них открывают книги несколько раз в неделю. Большинство любителей кошек (79%) также читают с аналогичной частотой.

Исследование выявило различия в предпочитаемых форматах. Среди кошатников 38% выбирают аудиокниги, а 53% совмещают разные форматы. Собаководы чаще отдают предпочтение печатным и электронным изданиям — такой выбор сделали 39% респондентов.

Детективы пользуются популярностью у всех владельцев животных, но особенно у собаководов (65%). Кошатники чаще выбирают русскую классику (49%) и фэнтези (38%). Владельцы экзотических питомцев отдают предпочтение любовным романам (50%).

Большинство животных (73%) спокойно отдыхают рядом с читающими хозяевами. Только 18% питомцев активно отвлекают владельцев от книг.