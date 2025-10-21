Как новые законы скажутся на миллионах спасенных кошек и собак

В Госдуме предложено внести изменения в законодательство, регулирующее содержание домашних животных в жилых помещениях. Инициатива предполагает установление нормы, согласно которой в квартирах может находиться не более одного животного на каждые 18 квадратных метров жилой площади. Основной целью данного нововведения является улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в многоквартирных домах, где проживает большое количество животных.

Однако эксперты в области зоозащиты выражают опасения относительно возможных негативных последствий, таких как отказ от содержания спасенных с улицы животных.

В частности, зоозащитник Евгений Ильинский в интервью для «Радио 1» подчеркнул, что жилые помещения можно разделить на две категории: те, которые используются коммерческими структурами для разведения животных, и те, где содержатся бездомные животные, спасенные гражданами. По его оценкам, в таких квартирах проживает несколько миллионов животных, большинство из которых — кошки.

Ильинский отметил, что проблема бездомных животных в России не может быть решена только за счет волонтеров, поскольку на протяжении последних трех десятилетий отсутствует системный подход к решению данной проблемы. В качестве альтернативы жестким ограничениям, которые могут привести к отказу от содержания спасенных животных, он предлагает рассмотреть концепцию платной опеки.

Основные преимущества данной концепции включают:

Поддержку волонтеров: финансовая помощь, предоставляемая лицам, осуществляющим опеку над спасенными животными, снижает их нагрузку и способствует более эффективному выполнению данной деятельности.

Контроль за условиями содержания: введение системы платной опеки позволяет осуществлять легальный контроль за условиями проживания животных в жилых помещениях, что способствует обеспечению их благополучия.

Ильинский подчеркивает, что принятие законопроекта без учета данных факторов может иметь катастрофические последствия для миллионов спасенных животных в России.