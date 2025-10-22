Стоит ли спать на одной кровати с собакой

Так иногда хочется взять своего четвероногого друга на кровать, вот только нравится это не всем. Вот собачники и спорят уже несколько десятков лет, можно ли так вообще делать. А вот о подробностях этой темы рассказывает автор канала «Четыре Лапы. Все о домашних животных».

© ГлагоL

Сон с собакой делает вас спокойнее и укрепляет связь. Да и традиция пошла из древности — так спали, чтобы было тепло. А вот среди минусов — шерсть, шум и аллергия.

Тут все упирается в золотую середину. Если вы готовы спать с питомцем постоянно, то не надо его сгонять, потому что захотелось, да и наоборот делать не стоит — правила должны быть строгими всегда. И не забудьте обустроить питомцу удобную и хорошую лежанку, чтобы у него всегда было место для восстановления сил на новые свершения.