Как современные технологии делают посещение бани комфортнее

«Вечерняя Москва» пообщалась с владельцем столичного банного дворика, участником банных чемпионатов, банщиком с 25-летним стажем Алексеем Матвеевым и узнала, как правильно париться без вреда для здоровья.

Как правильно париться в бане

Перед походом в баню узнайте, нет ли у вас противопоказаний — хронических болезней, простуды или проблем с сердцем. Не заходите в парную сразу! Сначала примите душ, при этом не мочите голову. Затем наденьте шапочку и снимите украшения.

Первый заход в парную длится пять-семь минут. Вы согреваетесь. По окончании этого времени нужно выйти и попить чай в течение 25–30 минут. Второй заход более интенсивный: в этот промежуток времени уже можно попариться или сделать пилинги, обертывания и посидеть 10–15 минут (если станет жарко — выходите).

Выйдя из парной, не стоит сразу нырять в ледяную купель или принимать холодный душ, особенно если вы неподготовленный человек. А если очень хочется охладиться, окунайтесь постепенно и перед погружением намочите область сердца холодной водой, так вы подготовите организм. Третий заход всегда самый интенсивный. Именно тогда полностью прогревается тело.

И, конечно, каждый заход надо чередовать с отдыхом: когда вы просто сидите в предбаннике, пьете чай и расслабляетесь.

Наденьте варежку

Пилинг-варежка, как уверяют нас маркетологи, лучше любой мочалки поможет снять слой ороговевшей кожи. Просто наденьте ее на руку, потрите участок тела и — вуаля! Кожа как у младенца.

Берегите голову

В баню нельзя заходить без головного убора — можно получить тепловой удар. Если у вас нет специальной шапочки, используйте полотенце.

Не остынет ваш чан

Умные чаны для бани благодаря встроенным датчикам позволяют контролировать температурный режим воды и не дают ей остыть. И все это управляется парой кнопок из приложения в смартфоне.

Поддайте жару

Еще один современный гаджет для бани — электрический парогенератор. При помощи такого устройства можно не только контролировать количество пара, но и выставлять его интенсивность.

Хочу, чтобы лавандой пахло

Немало сейчас и гаджетов для ароматерапии. Тут вам и аромалампы — керамические емкости, внутрь которых ставится свечка и заливается ароматическое масло, и эфирные масла, и запарки — мешочки с травами, которые источают приятные запахи.

Если места совсем мало

Популярность набирают и малые модульные комплексы для небольших пространств. Такая крошечная банька подойдет тем, кто очень уж любит париться, но не имеет достаточно места для установки полноценного строения.

Цветы с родных полей

Совет из народа: можно летом и осенью собрать с полей сено и цветы, сплести из этого импровизированное «полотно» или заготовить из них травяные пучки. А после повесить такую конструкцию в предбаннике. Благодаря жару из парильни цветы будут еще долго источать аромат и радовать вас.

Печка копейку сбережет

Желающие сэкономить могут обратить внимание на энергосберегающие печи. Например, есть модель со специальными ребрами на каменке в конструкции — они нужны для лучшего прогрева камней. В такой печи дрова будут гореть дольше.

Лед под рукой

Еще одно ноу-хау в современных банях — автоматический ледогенератор. Такое устройство напоминает стальную коробку с трубой, из которой периодически сыплется ледяная крошка. Ею можно обтираться после парения.

Выбираем веник

Дубовый. Считается мужским. Он дает крепкий, насыщенный пар, помогает сосудам, суставам, снимает усталость после тяжелой работы;

Липовый. Подходит женщинам. Липа расслабляет, очищает кожу, снимает раздражения;

Березовый. Выбирайте такой веник, если хотите избавиться от отеков. Он легкий, мягкий, хорошо помогает при простуде, очищает дыхание, а также помогает от усталости;

Крапивный. Разгоняет кровь, лечит суставы, хорошо парит тех, кто перегружен физически;

Ромашковый. Нежный, подходит для восстановления, поддерживает нервы, укрепляет сон.

Чем они отличаются

Турецкий хаммам

Температура: 45–60°C

Влажность: 90%

Особенности: в такой бане можно насладиться мягким и обволакивающим паром.

Финская сауна

Температура: 80–100°C

Влажность: 5-20%

Особенности: вызывает интенсивное потоотделение. Однако, в отличие от влажной русской бани, в финской сауне на раскаленные камни воду не льют.

Русская баня

Температура: 50–70°C

Влажность: 40-65%

Особенности: такая баня хорошо прогревает тело, расслабляет мышцы и суставы.

Японская офуро

Температура: 60–70°C

Влажность: 100%

Особенности: баня выглядит как глубокая деревянная бочка с горячей водой (фурако) или как ящик с горячими опилками или галькой, используемый для сухого прогрева.

Ирландская сауна

Температура: 24–60°C

Влажность: 15-20%

Особенности: комплекс из трех парильных помещений с повышением температуры и влажности.

Сауна — не только место для расслабления и отдыха, но и источник множества полезных для здоровья эффектов. Благодаря высокой температуре она активизирует важные процессы в организме. По словам эксперта по биохакингу Марии Молостовой, время, проведенное в сауне, напрямую влияет на здоровье.