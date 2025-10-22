Пень на участке: как избавиться без нервов и потерь

Старый пень на даче некрасивый, да еще и ужасно вредный. Он тянет влагу и все питательные вещества у соседних растений. Убрать его можно по-разному: от физической силы до современных технологий, тут все зависит от размера, породы и того, сколько у вас времени. Несколько эффективных вариантов предлагает автор канала «Сделай сам».

© ГлагоL

Тут можно использовать привычный вариант в виде ручного выкорчевывания. Обкапываем пень по кругу, отрезаем придатки и расшатываем уже основной корень. Метод точно рабочий, но требует огромных усилий. Чтобы ускорить процесс, можно взять измельчитель пней, который буквально перемалывает их в труху, хотя грунт он портит довольно сильно.

Для экстремалов умельцы предлагают просто сжечь пень. Способ довольно долгий, а еще и опасный. Тем более, вряд ли вам захочется несколько часов приглядывать за костром, чтобы кроме пня ничего не сгорело.

Если у вас откуда-то появилось много времени, то берем на помощь химикаты. Например, селитра и мочевина отлично ускоряют гниение. Заменить их можно на соль, вот только почва после нее будет точно непригодна. В крайнем случае, всегда можно подождать, пока пень сгниет сам по себе.