Как вырастить забор бесплатно: секрет живой изгороди из ивы

Цены на дачные заборы уже не просто кусаются. Они буквально выгрызают последнюю копейку из вашего кошелька. Но есть простое решение — весной по границе участка можно высадить живую изгородь — простую, надежную и практически бесплатную. О том, как правильно посадить такой заборчик, рассказывает автор канала «Большое сердце».

© ГлагоL

Для этого понадобятся ветви ивы толщиной примерно с палец и длиной около 60 сантиметров. Замачиваем их в воде на несколько суток, а потом втыкаем в землю на треть всей длины. Между посадками оставляем двадцать сантиметров.

В первые пару лет поливаем и обрезаем, сверху прищипываем, чтобы получилась густая крона. А уже через несколько лет вас ждет красивый и живой забор высотой в два метра. К тому же, за ним почти не нужно ухаживать, а погибшие черенки можно легко заменить на новые.