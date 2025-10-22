Больше не мусор: ржавая бочка, из которой получается идеальный огород

Старые ржавые бочки на участке часто только загромождают пространство и портят вид, но при желании им легко найти полезное применение. О том, как создать из них плодородную грядку, рассказывает автор канала «Генератор идей».

Для начала разрезаем эту огромную банку и оставляем примерно треть высоты, внутреннюю часть выстилаем агроволокном. Его оставляем сантиметров на 10-15 внизу. На дно у нас идут дрова и любая органика: перегной да ветки, сверху все засыпаем землей.

Внутри постепенно образуется рыхлая, насыщенная питательными веществами почва, а вредители и слизни не смогут пробраться внутрь. К тому же, такую грядку очень легко перемещать по саду.