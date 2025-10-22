Названы простые способы отличить кошку от кота

Россиянам рассказали, как определить пол котенка без подсматривания под хвост. Оказалось, что это можно сделать, оценив окрас питомца.

Как рассказали эксперты, существует несколько способов узнать, кошка у вас или кот, но без лишних проверок. Сначала оцените окрас. Черепаховый окрас, в котором есть комбинация черного, рыжего и белого цвета шерсти, почти всегда говорит о том, что перед вами девочка. Все дело в генетике. Такой окрас возможен только при наличии двух Х-хромосом. А вот с рыжими все наоборот – примерно восемь из десяти рыжих пушистиков оказываются мальчиками.

Дальше обратите внимание на форму тела. Коты обычно массивнее, с широкой мордой и мощными плечами. Кошки же чаще выглядят изящно: тонкие черты морды, стройный силуэт. Правда, у малышей эти различия почти не заметны, так что иногда нужно просто подождать, пока котенок подрастет.

Поведение – еще один подсказчик. Коты чаще ведут себя уверенно, любят исследовать территорию и могут проявлять лидерские качества. Кошки обычно более ласковые, но бывают переменчивы в настроении. Конечно, у каждого питомца свой характер, так что стопроцентной гарантии тут нет.

Некоторые владельцы доверяют интуиции при выборе клички. Дайте котенку нейтральное имя, понаблюдайте, как он реагирует, и иногда внутреннее чувство само подскажет ответ. Главное – не спешите с финальной кличкой, пока не убедитесь, кто на самом деле живет у вас дома. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.