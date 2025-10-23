В России создали посуду, которая разлагается за месяц

В России создали посуду из отрубей, которая разлагается за месяц
В России разработали биоразлагаемую посуду из отрубей, которая полностью распадается в естественной среде за 10–30 дней. Кроме того, она может использоваться как корм для животных, пишут «Известия».
Технологию представила команда студенческого стартапа из Самарского государственного аграрного университета. Для биоразлагаемой посуды можно использовать разные виды агросырья — от пшеницы до кукурузы. Ключевым элементом проекта стал пневматический пресс, позволяющий быстро формовать изделия.
Эта универсальность, по расчетам команды, позволит масштабировать выпуск под специфику конкретных регионов и снизить себестоимость за счет создания замкнутого производственного цикла.