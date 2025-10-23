В России создали посуду, которая разлагается за месяц

В России разработали биоразлагаемую посуду из отрубей, которая полностью распадается в естественной среде за 10–30 дней. Кроме того, она может использоваться как корм для животных, пишут «Известия».

© Freepik

Технологию представила команда студенческого стартапа из Самарского государственного аграрного университета. Для биоразлагаемой посуды можно использовать разные виды агросырья — от пшеницы до кукурузы. Ключевым элементом проекта стал пневматический пресс, позволяющий быстро формовать изделия.

Эта универсальность, по расчетам команды, позволит масштабировать выпуск под специфику конкретных регионов и снизить себестоимость за счет создания замкнутого производственного цикла.