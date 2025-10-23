Как выбрать дом, чтобы не пожалеть: 5 главных ошибок при строительстве

Выбор загородного дома — одно из самых серьезных и дорогих решений в жизни. При этом ошибки, допущенные на старте, могут обернуться не только финансовыми потерями, но и годами проблем, замороженными участками и ощущением, что «поторопились». Константин Пулькин, основатель строительной компании Rudom, выделил пять ключевых ошибок, которых стоит избегать.

Ошибка №1. Покупка дома в «мертвом» поселке

Многие выбирают загородный дом по принципу: «что могу себе позволить». В итоге — дома в одинаковых поселках, где жилье берется исключительно по ипотеке и на последние деньги. Что происходит дальше? Почти ничего.

— «Вы въезжаете в поселок — ни деревьев, ни благоустройства, ни дорог. Жильцы выплатили ипотеку — и все. Развивать территорию, сажать зелень, поддерживать инфраструктуру просто некому и незачем. Появляется яма в грунте — и она может годами оставаться на месте. Никто даже не засыпает», — говорит Пулькин. Что делать: выбирать поселки, где хотя бы часть жильцов доплачивает за уход из личных средств. Такие соседи, как правило, заинтересованы в развитии: они обустраивают участки, объединяются в инициативные группы, готовы инвестировать в общее благо. Константин Пулькин Основатель строительной компании Rudom

Ошибка №2. Игнорирование инфраструктуры

Второй частый просчет — попытка сэкономить и уехать в «глушь». Дом получается дешевле, но вместе с ним вы получаете целый набор проблем: отсутствие нормальных дорог, невозможность вывезти мусор, зимой — сугробы по пояс и порванные провода, а летом — никаких детских кружков и поликлиник.

— «Многие покупают участок, где дом строить можно, а жить — нельзя. А потом выясняется, что ребенку добираться до школы — два часа, а врача нет в радиусе 30 километров. Люди уезжают не подумав, а потом кукуют там, отрезанные от цивилизации», — подчеркивает эксперт. Что делать: оценить, как ваш образ жизни встроится в загородную реальность. Наличие школы, секций, медицины и магазинов в разумной близости — обязательное условие для комфортной жизни. Особенно, если у вас есть дети. Константин Пулькин Основатель строительной компании Rudom

Ошибка №3. Идеализация загородной жизни

Есть миф, что жизнь в доме — это как на даче, только всегда: шашлыки, воздух, свобода. На деле — это еще и уборка снега, обслуживание септика, организация охраны и быт, за который в квартире отвечает управляющая компания.

— «Дом требует участия. Если вы к этому не готовы — будете страдать. Но если подойти с умом, выбрать хороший поселок, с надежной управляющей компанией, сообщество соседей, инфраструктуру — жить там будет гораздо легче, чем в городе», — объясняет Пулькин. Что делать: трезво оценивать свои ресурсы — физические, финансовые и временные. Понять, готовы ли вы к технической стороне частного дома, и предусмотреть систему, которая возьмет часть забот на себя. Константин Пулькин Основатель строительной компании Rudom

Ошибка №4. Выбор дома по внешнему виду, а не по качеству и технологии

Нередко покупатели выбирают дом, который «красиво смотрится», но не понимают, из чего он сделан и как будет вести себя зимой. Дешёвый каркасник с неправильным утеплением, дом на свайном фундаменте в неподходящем грунте — всё это выходит боком через 1–2 сезона.

— «Мы строим дома по цене от 55 до 75 тысяч за квадратный метр — это с полной инженеркой, под ключ. В это входит всё, от проекта до коммуникаций. А квартира, при этом, стоит от 200 тысяч за квадрат — и без ремонта. Но люди продолжают переплачивать за город, где ты не владеешь ничем», — говорит эксперт. Что делать: ориентироваться не на фасад, а на технико-экономические показатели: фундамент, утепление, инженерные системы, гарантию от застройщика и репутацию компании. И обязательно проверять, есть ли у застройщика собственное производство — или он просто закупает материал на рынке. Константин Пулькин Основатель строительной компании Rudom

Ошибка №5. Отсутствие адаптации к новому образу жизни

Переезд за город — это изменение ритма. Без предварительной адаптации многие испытывают стресс и ощущение изоляции. Парадокс в том, что вернуться обратно в город после нормального загородного дома часто сложнее, чем адаптироваться к новому формату.

— «Город — это постоянный стресс: огромное количество людей, давление со всех сторон — физическое, ментальное, энергетическое. Просто поживите три месяца в доме — сон, эмоции, отношения в семье улучшатся. Но важно, чтобы это был качественный дом, в хорошем месте», — говорит Пулькин. Что делать: до покупки — пожить за городом в аренде. Понять, как семья адаптируется, как изменится ваше расписание, смогут ли дети и взрослые полноценно жить в новой среде. Константин Пулькин Основатель строительной компании Rudom

Строительство или покупка загородного дома — это не вопрос эмоций, а стратегическое решение. Ошибки здесь стоят дорого и долго отражаются на качестве жизни. Подходить к выбору нужно с холодной головой, внимательно оценивая не только дом, но и все, что его окружает.