Пол на века: как выбрать покрытие, которое не вздуется и не протрется

Напольное покрытие стоит выбирать не только по внешнему виду, но и исходя из условий его эксплуатации и нагрузок, которые вы планируете на него оказывать. О том, как правильно выбрать его, рассказывает автор канала «DOMEO | РЕМОНТ КВАРТИР | НЕДВИЖИМОСТЬ».

© ГлагоL

Например, ламинат подойдет для сухих помещений с невысокой проходимостью — спальни и гостиные. Линолеум же имеет смысл в помещениях с высокой влажностью и большой проходимостью. На кухне, в коридорах, в квартирах, где есть дети и животные, ПВХ будет лучше противостоять царапинам, потертостям и влаге из-за регулярных уборок.

Ошибки укладки пола чаще всего связаны с некачественной подготовкой основания и желанием сэкономить на материалах. Так, например, укладка ламината на неравномерный пол при использовании тонкой подложки приведет не только к появлению скрипов, но и к деформациям, а когда на кухне не заделаны швы, ждать вздутия не придется.

Для укладки линолеума же важно ровное основание, так как на кривой поверхности быстро образуются волны и покрытие будет быстрее изнашиваться как раз в тех местах, по которым чаще всего ходят.

Срок службы напольного покрытия в итоге зависит от многих факторов: качества материала, качества основания, технологий монтажа и правильности выбора для конкретных условий эксплуатации. Кстати, материалы премиум-сегментов и услуги профессионала в монтаже зачастую обходятся заказчикам дешевле, чем замена покрытия, вышедшего из строя раньше времени.

