Названы два метода правильной резьбы по стеклу

Главный навык любого стекольщика — не колкие шутки, а умение мастерски резать стекло. Ведь без этого все остальные навыки ему и не понадобятся. О двух универсальных методах рассказывает автор канала «Стеклянная сказка».

Сегодня интернет просто пестрит самыми разнообразными советами. В частности, предлагают под линию среза положить карандаш, хотя метод этот не для настоящих мастеров — он не гарантирует ровного откола. Объясняется это очень просто — усилие вы прикладываете только в одной точке.

Существует всего два рабочих метода, которые позволят получить идеальный результат. Если у вас стекло большого формата, то после того, как нанесете линию стеклорезом, просто приподнимите лист и легонько ударьте его об угол стола. Главное, чтобы линия реза проходила у вас под руками. При ударе весь лист сотрясается и разламывается как раз в нужном месте.

Второй метод подойдет для небольших кусочков стекла. Он универсален и позволит отколоть все даже по кривой линии. Стеклорезом сделайте глубокую царапину, она должна иметь серебристый цвет, а в процессе нанесения скрипеть. После этого большими пальцами рук сильно надавите на обе стороны от линии, а затем проведите пальцем по всему срезу. Часто бывает достаточно одного нажатия, чтобы трещина прошла по всему листу.

Этот способ дает чистый скол без щербинок, и бывает, что полученный край такой ровный, что его даже не приходится шлифовать.

