Как выбрать интерьер, в котором вам будет комфортно

Пространство, в котором мы живем — это не просто стены и мебель. Дом — это то место, где нам должно быть спокойно, куда мы возвращаемся после бурных потрясений в «большом мире» и восстанавливаем силы. Здесь мы получаем вдохновение, защиту, отдых.

«Сегодня дизайн интерьера давно вышел за рамки эстетики: он становится инструментом, с помощью которого можно создать психологическую гармонию и ощущение дома как личной зоны комфорта», — говорит наш эксперт, дизайнер Елизавета Белых.

Разные типы людей по-разному воспринимают пространство:

холерики чувствуют себя органично в динамичных интерьерах с яркими акцентами,

меланхолики тяготеют к мягким формам и пастельным тонам,

сангвиники комфортно живут в многофункциональных, «живых» пространствах,

флегматики ценят упорядоченность, спокойствие и утонченность.

Каждый интерьер — это своеобразный «портрет» владельца, отражение его личности. Так, современный стиль с романтичными и обволакивающими деталями, дополненный яркими смелыми акцентами, отражает энергичную, но чувствительную натуру молодой женщины, обладающей лидерскими качествами.

А интерьер в духе винтажной неоклассики подойдет творческой, утонченной личности, которая ценит историю, любит винил и антикварные предметы.

«Создание интерьера можно сравнить с пошивом костюма на заказ. Здесь важны: - персонализация — решение под конкретного человека, с учетом всех особенностей, - качество исполнения — тщательная проработка деталей и подбор материалов - планирование — грамотная организация процесса и сокращение сроков засчет четкого плана - экспертность — сопровождение клиента на каждом этапе, что позволяет избежать ошибок и лишних затрат - гибкость — возможность корректировок ради идеального результата», — говорит эксперт.

Прежде чем изучать модные тренды, листать интерьерные журналы, начните с себя. Задайте себе вопрос: каким бы вам хотелось видеть свое жилье. Чтобы создать гармоничное пространство, нужно начать с самопознания.

Несколько шагов, которые помогут вам в этом:

Определите свои основные ценности и приоритеты.

Проанализируйте сценарии своей жизни: как вы перемещаетесь по дому, какие действия выполняете ежедневно.

Выявите стили интерьера, которые вам ближе всего.

Подберите визуальные референсы понравившихся решений.

Обратитесь к дизайнеру, который поможет превратить эти идеи в единый проект.

«Создание интерьера, отражающего личность — процесс, требующий времени и внимания к деталям. Но результат оправдывает усилия: дом, в котором каждая деталь „говорит“ о хозяине, становится не просто удобным и красивым местом, но и источником вдохновения и сил», — напоминает наш эксперт.

Главное — помнить: вам должно быть уютно в собственном доме, пусть, возможно, он и не будет похож на картинку из глянцевого журнала. Интерьер должен отражать именно вас, а не просто следовать модным тенденциям. Тогда вам захочется проводить здесь время и приглашать в гости дорогих сердцу людей.