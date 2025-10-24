Собаководам рассказали, как приучить собаку чистить зубы

Полость рта собаки, как и человеческая, нуждается в постоянном уходе. Однако у многих хозяев процедура чистки зубов вызывает сложности. Как правильно ее проводить, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В первую очередь, по его словам, важно подобрать для питомца специальные пасту и зубную щетку. Человеческое средство ухода не всегда удобно, поэтому подходящим решением может стать мягкая насадка на палец, особенно для небольших пород. Далее стоит познакомить животное с предметами гигиены, дав их понюхать и попробовать на вкус.

После этого животное стоит приучить к тому, что хозяин может осматривать его полость рта.

«Попробуйте аккуратно приподнять верхнюю губу, осмотрите зубы. Затем приучайте его к прикосновениям, помассируйте десны. Если собака огрызается и не дается — не ругайте ее, но выражайте недовольство командами или произнесите ее кличку строгим голосом. Если же питомец, напротив, стойко выдерживает процедуру и терпит, он обязательно заслуживает похвалы», — сказал Голубев.

Первые попытки использования щетки могут также сопровождаться недовольством со стороны любимца. Здесь важно проявить терпение. Если процедуру проводить ежедневно в одно и то же время, она со временем станет привычным ритуалом для животного, добавил эксперт.

До этого Голубев перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. По его словам, питомца важно не перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт.