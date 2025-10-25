Пять цветов, которые стоит посадить в октябре

Посев цветов в октябре дает садоводам большие бонусы. Например, естественная стратификация на зиму закаляет семена, и на свет появляются крепкие всходы с хорошим иммунитетом. О растениях, которые стойко переносят перепады погоды и зацветают на несколько недель раньше тех, что посеяны весной, рассказывает автор канала «Студия ART Story».

© ГлагоL

Из цветочных культур, которые можно посеять осенью, выделяется алиссум морской. Это почвопокровное растение сеять нужно очень мелко, оставляя семена на поверхности и немного присыпая грунтом, ведь для прорастания алиссуму необходим свет. После зимней стратификации цветок даст крепенькие кустики, и в начале лета они зацветут белыми, розовыми или сиреневыми ароматными цветками.

Астра однолетняя интересна для осеннего посева тем, что у нее повысятся шансы справиться с болезнью под названием фузариоза. Семена нужно заделывать в бороздки около двух сантиметров глубиной. После того, как установятся морозы, посевы нужно присыпать сухим торфом или компостом, чтобы защитить от перепадов температур.

Васильки великолепны при подзимнем посеве. Семена рассыпаются по рыхлой поверхности грунта и слегка заглубляются граблями.

Космея неприхотлива и осенние посевы помогут раскрыть ее потенциал на полную катушку. Семена вкапывайте в грунт на глубину около сантиметра, следя за тем, чтобы лунки были на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Пройдя естественную стратификацию, такие космеи будут крепкими и порадуют ранним и обильным цветением.

Эшшольция калифорнийская очень интересна для осенних посевов. Ее семена рассыпают по поверхности, слегка вдавливают в уплотненную почву, а при необходимости аккуратненько посыпают тонким слоем песка. Перезимовавшие в грунте эшшольции разрастутся пышными кустиками и усыпят клумбу яркими цветками.