Компост «с огоньком»: что добавить в кучу перед заморозками

Если вы хотите ускорить процесс компостирования, попробуйте перед заморозками побаловать компостную кучу смесью витаминов и минералов. Автор канала «На даче у деда Егора» говорит, что в таких условиях перегной можно получить уже в начале весны, что существенно быстрее обычного срока его созревания.

© ГлагоL

Основой витаминной смеси выступает раствор древесной золы, которая насыщает компост калием и ускоряет щелочную реакцию, чтобы он не закисал. Также в состав добавляют навозный или травяной настой из-за полезной микрофлоры. Для активизации процессов в смесь добавляют сахар или мед, создающий для бактерий питательную среду, а также дрожжи для ускорения ферментации.

Очень важным моментом в этой технологии становится правильный выбор времени внесения раствора. Обработку нужно проводить при установившихся, но не сильных морозах, когда земля еще не промерзла. Это позволит микрофлоре разложиться оставаться живой даже зимой.

Смысл метода заключается в том, что в подобных условиях органика «тлеет» зимой медленно. В отличие от традиционных компостов, которым нужно хорошенько прогреться и запустить процессы разложения, прикормленные с осени кучи сразу же начинают интенсивно перерабатывать органику.